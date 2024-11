Cyber Monday 2024: los 3 consejos clave para evitar estafas y proteger tus compras.

Verificar la autenticidad de las tiendas online

Uno de los puntos más críticos para evitar estafas durante el Cyber Monday es asegurarse de que las tiendas en las que planeás comprar sean legítimas. Con el aumento de sitios web falsos y de ofertas demasiado buenas para ser ciertas, es esencial saber cómo identificar una página segura antes de hacer una compra.

cyber-monday.jpg (Foto: Archivo).

Para ello, el primer paso es acceder al sitio oficial del Cyber Monday, donde suelen aparecer listadas las empresas y tiendas participantes. Esta medida ayuda a reducir el riesgo de caer en sitios falsos que imitan a las tiendas reales. Además, buscá en la barra de direcciones que el sitio incluya un candado y que su URL comience con "https" en lugar de "http"; esta "s" adicional indica que la página cuenta con un protocolo de seguridad y que tus datos estarán más protegidos.

Otro recurso útil es investigar la reputación de la tienda en redes sociales o en foros de opinión. Si una tienda tiene múltiples comentarios negativos, quejas o advertencias de otros usuarios, es preferible buscar alternativas más confiables. Finalmente, evitá las tiendas que te pidan información inusual o métodos de pago poco convencionales, como transferencias bancarias a cuentas personales.

Revisar políticas de devolución y términos de compra

En ocasiones, un buen precio puede nublar la atención sobre aspectos esenciales de la compra, como las políticas de devolución. Los expertos recomiendan que, antes de adquirir cualquier producto, leas cuidadosamente las condiciones de devolución y cambio. Esta medida puede parecer obvia, pero es especialmente importante durante el Cyber Monday, cuando el volumen de compras y las políticas de venta pueden cambiar temporalmente.

Diseño sin título (5).jpg (Foto: Internet)

Investigá si la tienda acepta devoluciones y en qué plazos, además de revisar si la devolución tiene algún costo adicional. Algunas tiendas pueden ofrecer reembolsos totales, mientras que otras solo permiten cambios por otros productos o por un crédito para futuras compras. También es fundamental verificar las condiciones para devolver productos que lleguen defectuosos o no coincidan con lo que esperabas.

Las tiendas de confianza suelen mostrar estas políticas de forma clara y accesible en su página web. En caso de que la información no esté visible o sea confusa, contactá al servicio de atención al cliente para resolver cualquier duda. No temas en descartar una tienda que no ofrezca condiciones de devolución claras, ya que esto podría ser un indicio de que no se trata de un comercio confiable.

Comparar precios con anticipación para evitar "falsos descuentos"

Durante el Cyber Monday, una táctica común de los estafadores es inflar el precio original de un producto poco antes del evento para luego aplicar un "descuento" que en realidad no es real. Por eso, otro consejo clave es revisar los precios con anticipación.

Diseño sin título (6).jpg (Foto: Internet)

Antes de comprar en el Cyber Monday, anotá el precio de los productos que planeás comprar y comparalo con el precio ofrecido durante el evento. Esta práctica puede ahorrarte mucho dinero y prevenir que caigas en la trampa de un descuento falso. Existen extensiones de navegador que te ayudan a monitorear las fluctuaciones de precio.

Además, hay que tener en cuenta que la competencia entre tiendas suele ser alta durante estos eventos, por lo que es probable que encuentres diferentes precios para un mismo producto. Al comparar opciones, asegúrate de verificar también los gastos de envío, que a veces pueden encarecer considerablemente una oferta que parecía atractiva.

Consejos extra para proteger tus compras