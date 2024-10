Dale un toque terrorífico a WhatsApp con el Modo Halloween: guía paso a paso.

Con la llegada de octubre, muchas aplicaciones y servicios comienzan a adoptar la temática de Halloween, y WhatsApp no se queda atrás. Si bien la aplicación oficial no ofrece un Modo Halloween como tal, es posible personalizar tu WhatsApp con una estética tenebrosa utilizando herramientas externas, como Nova Launcher, para darle un look aterrador a tu celular. Calabazas, fantasmas y colores oscuros invadirán la pantalla de tu dispositivo, creando una experiencia acorde a la festividad.