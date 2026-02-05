Darín arrasa en Netflix con esta comedia romántica de 136 minutos

Ese punto de partida es, quizás, uno de los mayores aciertos del film. En lugar de construir el conflicto sobre la infidelidad o el engaño, Vera apuesta por un terreno más sutil: la distancia emocional que se instala sin que nadie pueda señalar con exactitud cuándo comenzó.

Darín y Morán: química, matices y verdad

Si hay algo que sostiene la película de principio a fin es la actuación de sus protagonistas. Ricardo Darín compone a un hombre que oscila entre la autosuficiencia y el desconcierto, entre el entusiasmo por la soltería recuperada y el vacío que aparece cuando el entusiasmo se diluye.

Por su parte, Mercedes Morán ofrece una interpretación sensible y profunda, con momentos de humor y otros de una melancolía contenida que resulta especialmente creíble. Su personaje no busca venganza ni revancha: busca entenderse.

La química entre ambos actores es evidente, pero no desde el romanticismo clásico, sino desde algo más complejo: la intimidad construida durante décadas, esa que sobrevive incluso cuando el amor parece haberse transformado.

La soltería después de los 50: libertad o espejismo

Uno de los ejes centrales del relato es la exploración del mundo de las citas en la madurez. Aplicaciones, encuentros casuales, relaciones fugaces. Lo que en un comienzo se presenta como una oportunidad de redescubrimiento pronto revela sus límites.

Marcos experimenta un entusiasmo casi adolescente ante la posibilidad de nuevas conquistas. Ana, en cambio, transita un proceso más introspectivo. Ambos descubren que la libertad puede ser estimulante, pero también profundamente solitaria.

En ese recorrido, la película evita caer en la caricatura. No ridiculiza la sexualidad en la madurez ni la convierte en tabú. Por el contrario, la muestra como parte de una búsqueda legítima: volver a sentirse deseado, volver a sentirse vivo.

Una historia que dialoga con miles de parejas

“El amor menos pensado” logró algo que no siempre ocurre con el cine argentino contemporáneo: trascender el circuito cinéfilo y convertirse en tema de conversación masiva. En salas, redes sociales y sobremesas, la pregunta era la misma: ¿es posible reinventar una pareja después de tantos años?

La película se estrenó con gran expectativa y rápidamente encabezó la taquilla nacional. El boca en boca fue clave. No había grandes efectos ni escenas espectaculares; había identificación. Y eso resultó suficiente.

El guion, escrito por Juan Vera y Daniel Cúparo, apuesta por diálogos ágiles, con momentos de humor que alivian la densidad emocional. El tono oscila entre la comedia romántica y el drama íntimo, sin caer del todo en ninguno de los dos extremos.





Embed - El Amor Menos Pensado | Trailer Oficial | Patagonik

El síndrome del nido vacío como detonante

La partida del hijo funciona como disparador, pero el conflicto es previo. La ausencia del hijo deja al descubierto lo que ya estaba latente. La rutina, el silencio compartido, la falta de proyectos comunes.

Psicólogos y especialistas en vínculos han señalado que el “nido vacío” suele ser una etapa crítica para muchas parejas. Durante años, la crianza funciona como eje estructurador. Cuando ese eje desaparece, emerge la pregunta por la identidad individual y la identidad como pareja.

La película no ofrece respuestas cerradas, pero sí plantea un interrogante potente: ¿es más honesto separarse para buscar algo distinto o quedarse por costumbre?

El amor que cambia de forma

Lejos de idealizar la reconciliación o de demonizar la separación, el film propone una mirada más ambigua. El amor no desaparece; se transforma. A veces se vuelve compañerismo. A veces, nostalgia. A veces, una sensación difícil de nombrar.

Hay escenas especialmente significativas en las que los personajes, ya separados, conversan con una naturalidad que evidencia que el vínculo no se cortó. Lo que cambió fue la forma de habitarlo.

En ese sentido, “El amor menos pensado” se aleja de las narrativas clásicas de ruptura definitiva. Aquí no hay héroes ni villanos. Hay adultos enfrentando decisiones complejas en una etapa de la vida donde todo parecía ya definido.

Recepción y repercusión

En términos comerciales, la película fue un éxito en Argentina. Encabezó la taquilla en su semana de estreno y mantuvo un desempeño sólido en las semanas siguientes. También logró distribución internacional y fue presentada en el Marché du Film del Festival de Cannes.

La crítica fue mayormente favorable, destacando la solvencia actoral y la honestidad del relato. Algunas reseñas señalaron cierta previsibilidad en el desarrollo, pero coincidieron en que el peso de las interpretaciones compensa cualquier debilidad estructural.

Con el tiempo, su incorporación al catálogo de plataformas como Netflix amplió aún más su alcance, permitiendo que nuevas audiencias descubrieran la historia.

El cine argentino y las historias adultas

En un panorama dominado por thrillers, biopics y producciones juveniles, “El amor menos pensado” apostó por un público adulto. Y demostró que hay espacio para relatos centrados en personajes de más de 50 años.

La película también dialoga con una tradición del cine argentino que ha sabido retratar vínculos con sutileza, como “El hijo de la novia” o “Luna de Avellaneda”, ambas también protagonizadas por Darín.

No es casual que el actor vuelva a interpretar a un hombre en crisis existencial. A lo largo de su carrera, Darín ha construido personajes atravesados por dilemas éticos, emocionales y sociales. En este caso, el conflicto es íntimo, pero no por eso menos universal.

¿Romance, drama o espejo generacional?

Clasificar la película puede resultar reductivo. Tiene elementos de comedia romántica, pero no responde al esquema clásico del género. Tiene momentos dramáticos, pero evita el dramatismo excesivo.

Tal vez su mayor fortaleza sea esa: funcionar como espejo. Un espejo incómodo para quienes llevan décadas en pareja y comienzan a preguntarse si lo que sienten hoy es lo mismo que sintieron al inicio.

La película no juzga. Observa. Y en esa observación radica su potencia.

Una historia que sigue vigente

A varios años de su estreno, “El amor menos pensado” mantiene vigencia. Las transformaciones en los modelos de pareja, el aumento de separaciones en edades maduras y la redefinición del concepto de amor hacen que el tema siga siendo actual.

En tiempos donde las relaciones parecen aceleradas y descartables, la película invita a detenerse y mirar qué sucede cuando el vínculo ha atravesado décadas.

Porque, en definitiva, la pregunta central no es si Marcos y Ana debieron separarse o no. La pregunta es otra: ¿qué significa amar después de 25 años?

Y quizás ahí radique el mayor mérito del film: no ofrecer respuestas fáciles, sino abrir un espacio de reflexión sobre una etapa de la vida pocas veces retratada con tanta honestidad.