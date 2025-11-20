En vivo Radio La Red
Trends
Darío Barassi
¿Desde...?

Darío Barassi quedó helado tras una experiencia paranormal que generó miles de reacciones

La sorprendente reacción de Darío Barassi a un mensaje inesperado que lo descolocó: "Gordo...". Miralo.

Un momento místico, íntimo y explosivo sacudió la mañana de Darío Barassi. A dos años de la muerte de su mamá, Laura, el conductor vivió una experiencia que describió como “una visita”, un mensaje directo, una señal que lo dejó paralizado mientras desayunaba en silencio.

La confesión de Darío Barassi sobre el trastorno que padece y no lo deja en paz

Lejos de la TV, el humorista abrió su corazón en Instagram y reveló que una mariposa blanca entró mientras él tomaba café. No se movió. No se fue. Lo miró fija. Y él lo sintió: era ella. “Siempre que aparece una mariposa o sopla ese viento raro, estoy seguro de que es mi vieja”, confesó, quebrado. Le habló. Sonrió. Lloró. Todo al mismo tiempo.

Barassi tenía planeado ir al cementerio, como cada vez que vuelve a San Juan, pero la vida le cambió la jugada. Un mensaje de su esposa lo hizo caer en la cuenta del día: la mariposa no estaba ahí por casualidad. Su mamá, “juzgona”, parecía decirle: “Gordo, largá el desayuno y vení a traerme flores”.

barassi

Y allá fue. Sin ramos elegantes ni grandes ceremonias, con lo que encontró: flores secas por el sol sanjuanino, piñas como las que su mamá usaba para Navidad, y el llamador de sueños que su hija siempre revisa. Un ritual sencillo pero cargado de amor, una forma de decir: “Estoy acá, vieja”.

El momento también lo sorprendió por algo más: no había recordado la fecha. Y en lugar de culparse, lo interpretó como crecimiento. “La herida va cerrando”, escribió. Ya no vive desde la ausencia… sino desde la presencia. “Estás acá: en mis hijas, en mis recuerdos, en mi mujer, en la música, en el viento y en las mariposas blancas”.

Cuando terminó el pequeño homenaje, la mariposa se fue. “Ya me perdonaste el olvido”, escribió con humor y emoción. Y cerró con una pregunta terrenal, divertida y real como él: “¿Dónde dejaste la receta del vitel toné que nadie sabe hacer como vos?”.

La publicación estalló: más de 163 mil likes y miles de mensajes de seguidores, amigos y familiares que se entregaron a acompañarlo en este momento tan personal, tan crudo, tan humano.

