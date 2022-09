"¿De cuántos meses estás?": la frase de una vendedora de ropa que hizo llorar a una influencer

El hecho ocurrió porque Kayla tenía que hacer tiempo porque se había demorado la conexión de uno de sus vuelos y entró a un negocio de ropa. “Estaba concentrada en lo mío, mirando ropa, cuando una vendedora que estaba ahí me preguntó: ‘¿De cuántos meses estás?‘, y yo me sorprendí, porque no estoy embarazada”.