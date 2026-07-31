Alexis Mac Allister volvió a la Argentina y se hizo un retoque estético: la foto que generó revuelo

Por qué la intervención de Mac Allister generó preocupación en los hinchas del Liverpool

La realización de este procedimiento en pleno receso estival despertó incertidumbre entre los simpatizantes del conjunto inglés. En las redes sociales, los hinchas del Liverpool comenzaron a preguntarse si el volante logrará recuperarse a tiempo para el inicio de la Premier League, cuyo comienzo está previsto para dentro de 21 días.

Qué había dicho Alexis Mac Allister antes del Mundial sobre su cabello

La decisión tomada por el ex-Boca no tomó por sorpresa a su entorno más cercano, ya que el propio futbolista lo había anticipado en la previa de la cita mundialista. Tras una concentración con la Selección, el mediocampista había sorprendido con un rotundo cambio de look al raparse por completo.

En aquel momento, Mac Allister se tomó con humor la situación ante la prensa: “Era un pelado con pelo, ahora soy un pelado, con pelada. Dije que lo hice por mi viejo, pero me parece que es más por mi hija”, bromeó sobre su parecido físico con Carlos Mac Allister.

En esa misma entrevista, el volante ya había adelantado el paso que terminaría concretando una vez finalizada la competencia internacional: “Vamos a ver si después del Mundial plantamos un poquito... A ver si hay un canjecito”, había declarado entre risas, presagiando la intervención que finalmente se realizó al regresar a la Argentina.