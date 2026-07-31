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Alexis Mac Allister volvió a la Argentina y se hizo un retoque estético: la foto que generó revuelo

El volante de la Selección Argentina, Alexis Mac Allister, pasó por un centro especializado en Buenos Aires tras disputar la final. La imagen del cambio y la duda en los hinchas.

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Alexis Mac Allister

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Casi dos semanas después de haber disputado la final de la Copa del Mundo 2026 con la Selección Argentina, Alexis Mac Allister aprovechó sus días de descanso en el país para someterse a un retoque estético. La intervención se confirmó luego de que el propio especialista que lo atendió compartiera el resultado en sus redes sociales, desatando de inmediato una fuerte repercusión entre los fanáticos.

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El mediocampista del Liverpool se sometió a un implante capilar en un centro especializado ubicado en Buenos Aires, donde estuvo bajo la atención de los doctores Mariano Calero y Bruno Szyferman.

Cómo se conoció la foto del tratamiento capilar de Alexis Mac Allister

El Dr. Calero publicó en sus redes sociales una serie de imágenes en las que el futbolista posó junto a ambos médicos tras el procedimiento. En las fotografías compartidas se puede observar al jugador con una marcada línea en la zona frontal de la cabeza, producto directo del injerto de pelo recién realizado. “La confianza de un deportista de élite refleja el compromiso, la experiencia y la dedicación con la que trabajamos cada día”, redactó el especialista en la publicación.

De todas formas, previo a la confirmación oficial emitida por el centro médico, Mac Allister ya había sido visto días atrás con su nuevo cambio de imagen. Durante su regreso a La Pampa, se fotografió junto a un hincha del seleccionado nacional y allí se apreciaron por primera vez los primeros indicios del tratamiento.

Por qué la intervención de Mac Allister generó preocupación en los hinchas del Liverpool

La realización de este procedimiento en pleno receso estival despertó incertidumbre entre los simpatizantes del conjunto inglés. En las redes sociales, los hinchas del Liverpool comenzaron a preguntarse si el volante logrará recuperarse a tiempo para el inicio de la Premier League, cuyo comienzo está previsto para dentro de 21 días.

Qué había dicho Alexis Mac Allister antes del Mundial sobre su cabello

La decisión tomada por el ex-Boca no tomó por sorpresa a su entorno más cercano, ya que el propio futbolista lo había anticipado en la previa de la cita mundialista. Tras una concentración con la Selección, el mediocampista había sorprendido con un rotundo cambio de look al raparse por completo.

En aquel momento, Mac Allister se tomó con humor la situación ante la prensa: “Era un pelado con pelo, ahora soy un pelado, con pelada. Dije que lo hice por mi viejo, pero me parece que es más por mi hija”, bromeó sobre su parecido físico con Carlos Mac Allister.

En esa misma entrevista, el volante ya había adelantado el paso que terminaría concretando una vez finalizada la competencia internacional: “Vamos a ver si después del Mundial plantamos un poquito... A ver si hay un canjecito”, había declarado entre risas, presagiando la intervención que finalmente se realizó al regresar a la Argentina.

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