El desahogo de Wanda Nara tras el fallo en el conflicto con Mauro Icardi: "Se hizo Justicia"

Y agregó con firmeza junto a la bandera de Argentina: "Se hizo justicia también en Italia. Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les 'robaron'. Pronto volvemos a casa".

De inmediato, Wanda Nara sumó a su mensaje el documento legal que destraba el conflicto con Mauro Icardi y le permite así regresar al país junto a sus hijas.

"Gracias a la Justicia italiana", aseguró aliviada después de varios días de tensión entre las partes agradeciendo también la tarea de sus abogados.

El duro posteo de Mauro Icardi sobre la tensión judicial con Wanda Nara

Mauro Icardi expuso su postura sobre el conflicto familiar y judicial con su expareja Wanda Nara y realizó fuertes cuestionamientos. De acuerdo con su versión, sus hijas pasaron de tener una vida cotidiana y estable junto a él a quedar involucradas en diferentes situaciones judiciales y mediáticas.

"Mis hijas pasaron de ser niñas felices, criadas diariamente por su padre, con una vida estable, amor, rutina y contención, a ser expuestas a exclusiones, operativos policiales, interrogatorios ante un juez, escribano y el Ministerio Público Tutelar", expresó el futbolista desde las redes sociales.

"Pasaron de una infancia normal a vivir bajo una exposición permanente, a ser alejadas de su padre, a tener que verlo únicamente en un cuarto del Ministerio Público Tutelar y a cargar con un daño que ningún niño debería soportar", argumentó.

En esa línea, puntualizó: "Los propios informes psicológicos son contundentes: fueron diagnosticadas como rotas psicológicamente y con un lenguaje de adulto implantado por su madre. Dicho comportamiento o lenguaje no se hace presente estando con su padre".

"Ningún conflicto entre adultos puede justificar semejante nivel de sufrimiento para dos niñas. Ninguna estrategia judicial, mediática o personal debería estar por encima de su bienestar", aseguró Mauro Icardi.

Y cerró su análisis tajante: "No podés construir derechos sobre un hecho ilícito ni trasladar el centro de la vida de un hijo sin el consentimiento del otro progenitor. Eso constituye un hecho ilícito. Los padres también tenemos derechos".