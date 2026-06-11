Vouchers educativos junio 2026: ANSES confirmó la fecha de cobro y quiénes lo reciben

La acreditación se efectuará a través del medio de cobro informado por cada titular en Mi ANSES, ya sea una cuenta bancaria o una billetera virtual habilitada para recibir prestaciones sociales.

De esta manera, las familias comenzarán a percibir una asistencia que se extenderá hasta diciembre de este año, siempre que continúen cumpliendo con las condiciones establecidas por el programa.

Quiénes pueden cobrar los vouchers educativos

El beneficio está dirigido a familias con hijos o menores a cargo de hasta 18 años que asisten a escuelas privadas con aporte estatal igual o superior al 75%.

La asistencia alcanza a estudiantes de:

Nivel inicial.

Nivel primario.

Nivel secundario.

Además, para acceder al programa es necesario que el grupo familiar no supere el límite de ingresos equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Desde el organismo recordaron que se otorga un voucher por cada hijo que cumpla los requisitos y que el beneficio es compatible con otras prestaciones sociales otorgadas por el Estado nacional.

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Cuánto dinero se cobra por los vouchers educativos

Uno de los aspectos más consultados por las familias es el monto que recibirán. Sin embargo, no existe una cifra única para todos los beneficiarios.

El programa cubre hasta el 50% del valor de la cuota correspondiente a jornada simple de cada establecimiento educativo, excluyendo actividades extraprogramáticas o extracurriculares.

Por este motivo, el importe final depende de distintos factores:

El valor de la cuota escolar.

El nivel educativo del estudiante.

La institución a la que asiste.

El porcentaje de subvención estatal que recibe la escuela.

En consecuencia, cada familia percibirá un monto diferente según su situación particular.

Quién recibe el pago del beneficio

ANSES también explicó cómo se determina qué integrante del grupo familiar recibe el dinero.

Cuando existe un único responsable parental registrado, será esa persona quien cobre la asistencia.

En los casos donde haya dos responsables, el beneficio será percibido por quien conviva con el estudiante.

Si ambos padres conviven con el alumno, el pago se realizará a la madre, salvo que solamente uno de ellos tenga registrado un medio de cobro habilitado en el organismo.

Por otra parte, cuando exista una tutela legal, la asistencia será depositada a la persona que tenga a cargo al estudiante.

Un requisito clave para no perder el beneficio

Las autoridades remarcaron que el mantenimiento de los vouchers educativos está directamente vinculado con el cumplimiento del pago de las cuotas escolares.

Si una familia acumula dos cuotas impagas, el beneficio quedará suspendido de manera temporal hasta que se regularice la situación.

Una vez cancelada la deuda, los montos retenidos podrán recuperarse de forma retroactiva.

Sin embargo, la normativa establece una condición más estricta para quienes registren tres cuotas impagas consecutivas: en esos casos, el beneficio será dado de baja de manera definitiva y no podrá recuperarse.

Cómo consultar el estado de la solicitud

Los interesados pueden verificar si fueron aprobados para recibir los vouchers educativos ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde allí también es posible consultar los datos personales registrados, el medio de cobro asociado y el estado actualizado del trámite.

Con la confirmación de la fecha de pago, miles de familias esperan ahora la acreditación de una asistencia que busca reducir el impacto de los gastos escolares y acompañar la continuidad educativa de los estudiantes durante todo el ciclo lectivo 2026.