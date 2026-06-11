Jubilados cobran con aumento, aguinaldo y bono: los nuevos montos de ANSES

A este aumento se sumará el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, que será depositado automáticamente junto con el haber mensual.

Por otra parte, los jubilados y pensionados con menores ingresos también recibirán un bono extraordinario de $70.000, una ayuda adicional que busca reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

Gracias a esta combinación, junio se convierte en uno de los meses con mayores ingresos del año para millones de beneficiarios del sistema previsional.

Cuánto cobra un jubilado de ANSES en junio de 2026

Con la actualización aplicada este mes, ANSES difundió los valores vigentes para las principales prestaciones previsionales.

Jubilación mínima

Los titulares que perciben el haber mínimo cobrarán:

Haber mensual: $403.317,99.

Bono extraordinario: $70.000.

Medio aguinaldo: $201.658.

Total estimado a cobrar: $674.975.

Jubilaciones superiores a la mínima

Los jubilados que perciben haberes más altos no recibirán el bono extraordinario, pero sí cobrarán el aguinaldo correspondiente al primer semestre.

Haber máximo: $2.713.948,17.

Medio aguinaldo estimado: $1.356.974.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Los titulares de la PUAM recibirán:

Haber mensual: $322.654,39.

Bono extraordinario: $70.000.

Aguinaldo correspondiente.

Total estimado: $553.981,59.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez percibirán:

Haber mensual: $282.322,59.

Bono extraordinario: $70.000.

Aguinaldo correspondiente.

Total estimado: $493.483,89.

Jubilados ANSES Jubilados de ANSES en junio: confirman el cobro del haber y el bono

Cómo se calcula el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario representa el 50% de la remuneración más alta percibida durante cada semestre del año.

Los jubilados y pensionados no deben realizar ningún trámite para cobrarlo, ya que ANSES lo deposita automáticamente junto con los haberes mensuales.

Para los trabajadores en actividad, el cálculo se realiza tomando como referencia el salario bruto más elevado registrado entre enero y junio.

La fórmula es:

Mejor sueldo bruto ÷ 2

Por ejemplo, un trabajador que tuvo un salario bruto máximo de $1.200.000 durante el semestre recibirá un aguinaldo de $600.000.

En los casos en que no se haya trabajado durante todo el semestre, el cálculo se realiza de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

También se incluyen dentro de la base de cálculo conceptos remunerativos como horas extras y comisiones, mientras que las sumas no remunerativas suelen quedar excluidas.

Quiénes cobran el bono extraordinario de $70.000

El bono extraordinario está dirigido exclusivamente a los beneficiarios con menores ingresos dentro del sistema previsional.

Lo cobran:

Jubilados que perciben la jubilación mínima.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Vejez.

Los jubilados que perciben haberes superiores a la mínima no forman parte de este esquema de refuerzo extraordinario.

Calendario de pagos para jubilados en junio

ANSES estableció las siguientes fechas de cobro para quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

El pago correspondiente a los DNI terminados en 5 fue reprogramado debido al feriado nacional del 15 de junio.

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el cronograma será el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Fechas de pago para Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas cobrarán según este calendario: