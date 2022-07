De una idea a Silicon Valley, Leandro Buzeta Bernasconi crea No Country: la exitosa startup que conecta desarrolladores con empresas

-Hay algún motivo por el cual te gusta tanto emprender?

Emprender desde la concepción de una idea hasta la expansión del negocio es un camino creativo, lleno de riesgos, con obstáculos que uno mismo tiene que saber sortear para crecer, no hay recetas exactas, es similar a lo que ocurre en la carrera musical. Vos diseñas tu propio camino, creando valor para el mundo, canalizando tu creatividad en productos y servicios que mejoran la sociedad y le dan forma al futuro.

-Cómo surgió la idea de crear No Country?

Viví el problema que No Country soluciona en carne propia, luego de pasar por un bootcamp de programación fui a buscar un trabajo y me encontré en primera persona con un gran obstáculo: las empresas pedían años de experiencia. Luego de semanas de entrevistas sin resultado, comencé a formular preguntas e hipótesis acerca del problema, investigue mucho, pase madrugadas pensando como solucionar esto que no solo me afectaba a mi, sino a miles. Tuve la visión de crear algo totalmente nuevo y disruptivo que acorte distancias entre los desarrolladores sin experiencia y las empresas que requieren contratar. Vendí mi auto para soportar los costos de los próximos 6 meses porque estaba seguro que iba a funcionar, estaba confiado en el valor de los desarrolladores junior y acá estamos. Un auto que me costo años de sacrificio comprarlo pero sentí que era mas importante generar un impacto en el ecosistema IT.

La educación es parte de la solución pero es incompleto, es la mitad de la solución a la escases de desarrolladores. En el mundo IT nadie te contrata por estudiar en x o y academia, sino por lo que demuestras que sabes hacer ,o sea experiencia. En No Country los desarrolladores ganan y validan experiencia gratis, luego identificamos los mejores en base a performance y los conectamos con empresas.

-Cómo surge el nombre de No Country?

Hay una película de Hollywood llamada No Country for Old Men, el protagonista es un asesino serial, un psicópata, y que representa exactamente? Un incomprendido, una persona que no puede encajar en la sociedad, está afuera del sistema, exactamente lo que pasa con los desarrolladores Junior que a pesar de tener valor para trabajar no pueden acceder a esa oportunidad, permaneciendo en las sombras, envueltos por la frustración. Además el nombre hace referencia al carácter global del problema.

-Qué hace exactamente la empresa?

En el mundo existe un gran problema que es la escases de desarrolladores; por un lado los perfiles senior ya están trabajando y son carísimos, por el otro hay una gran oferta de junior pero sin experiencia, entonces como hacen las empresas para contratar a un perfil que no puede comprobar sus habilidades? La solución es No Country:

Simulamos entornos de trabajo donde los desarrolladores tienen que desarrollar en equipo junto a otras personas un proyecto en 5 semanas No Country captura datos de performance de cada desarrollador, habilidades técnicas y blandas y recolectamos reviews de cada uno.

De esta manera podemos identificar los mejores de cada tecnología y los conectamos con empresas, todo gratis e ilimitado para el desarrollador.

Creamos la experiencia que los desarrolladores necesitan y removemos la ceguera de las empresas. Ahora pueden contratar con certezas minimizando los riesgos.

Además, toda la experiencia es GRATIS e ilimitada para los desarrolladores junior, algo inexistente hoy en día, el foco esta en darle todo al desarrollador para que este preparado para ser conectado con empresas. A las empresas le damos la certeza de no fallar en la elección de su desarrollador, con mejores tarifas y con la opción de probar si hay match cultural entre la persona y su equipo sin los riesgos tradicionales de una mala contratación.

Sin título.jpg

-Cómo se diferencian del resto de mercado?

El mercado está abarrotado de cursos, academias y bootcamps y eso no soluciona la problemática para contratar, porque al final del día no importa donde estudiaste, importa la experiencia comprobable que tengas para que vos como empresa puedas reducir los riesgos de una mala contratación. Nosotros estamos demostrando que existen muchísimos desarrolladores que ya están listos para trabajar hoy, no tienen que seguir endeudándose pagando cursos, con nosotros pueden seguir entrenando sus skills en equipo y evidenciando su valor para ser conectado con empresas, de forma gratuita e ilimitada Por otro lado le damos a las empresas certezas de que la persona que va a contratar ya paso por nuestra simulación y nuestra recomendación es basada en información real de performance y no en un CV incomprobable. Hoy estamos muy felices ya que somos mas de 3700 desarrolladores, con cientos de personas ingresando todos los días. Estamos enfocados en generarle resultados y ya hemos conectado a muchos con empresas. Personas que pudieron conseguir la oportunidad gracias a nuestro programa.

-Contanos como fue el proceso para poder ganar la beca en Draper Univeristy.

Fue un proceso arduo de trabajo y esfuerzo, hubo un programa de aceleración en Draper Startup House en Buenos Aires, el mejor pitch ganaba la beca a Draper University en Silicon Valley y fui elegido entre 15 startups, participaron varios fondos y VCs locales, luego de estar 6 meses trabajando a pulmón estaba viajando a San Francisco, a la meca tecnológica mundial.

-Cómo fue el viaje hacia la búsqueda de Venture Capital? Que te encontraste allí, que experiencias nuevas viviste.

Un mundo lleno de adrenalina, una comunidad de personas increíbles dispuestas a colaborar, todos con un fin en común, mejorar el mundo y crecer sus empresas. Vivimos experiencias inmersivas de negocios, tuvimos un “herothon” donde tuvimos que crear una compañía en Web3 en un fin de semana y pitchear, obtuvimos el primer premio y nos ganamos un salto en paracaídas! fue alucinante. Estuvimos rodeados de speakers de talla mundial, como Andreseen Horowits, Andrew Cheng, Tim Draper, Andy Tang y Ravi Shankar. Me traigo no solo herramientas invalorables, sino el aprendizaje de que los limites son imaginarios y que depende de vos mismo expandirte, salir de la zona de confort para crecer.

-Cuáles son tus objetivos de inversión para No Country?

Estamos generando revenue y crecimiento orgánico que es vital para tener unas finanzas saludables, nuestro plan es consolidar la tracción y las métricas para abrir la siguiente ronda en Octubre . Pensamos levantar US$1 millón para expandirnos en LATAM y Asia.

-Qué viene ahora en No Country? Con que nos vas a sorprender y cuál es tu nuevo desafío.

Vamos a profesionalizar todos los procesos de la simulación para capturar mas datos de performance de cada desarrollador, vamos a agregar nuevas verticales de contenido: blockchain, gaming, data science y no code , para entrenar, identificar y conectar talento de un mayor espectro tecnológico. Además estamos desarrollando una plataforma que permitirá a las empresas a través de un par de clicks disponer de un catalogo curado de desarrolladores en base a sus requerimientos gracias a algoritmos de Machine Learning en pocos segundos.

-Cuándo comienza la próxima emulación?

La siguiente emulación comienza en agosto, y el registro lo abriremos el 21/07 (Link de registró- slack) esta abierto a todos los desarrolladores junior que tengan al menos 4 meses de experiencia (no laboral) codeando. Los perfiles que aceptamos actualmente son: Full-Stack, Front-End, Back-End, Mobile, UX/UI, Tester y DevOps.