Paro bancario: A qué hora comienza la medida de fuerza anunciada para este miércoles

bcra La Bancaria convocó a un cese de actividades nacional durante las últimas tres horas de atención bancaria.

Qué operaciones podrían registrar demoras

La reducción de la atención presencial podría provocar complicaciones y retrasos en distintos trámites realizados por ventanilla.

Entre las operaciones que podrían verse afectadas se encuentran las acreditaciones bancarias, el depósito y cobro de cheques, trámites empresariales y distintas gestiones presenciales en sucursales.

Desde las entidades advirtieron que podrían producirse demoras administrativas debido al recorte horario.

Los servicios digitales funcionarán con normalidad

Pese al paro, las operaciones digitales seguirán disponibles durante toda la jornada sin interrupciones.

Continuarán funcionando las transferencias bancarias, el home banking, los pagos electrónicos y las billeteras virtuales.

También estará habilitada la extracción de efectivo en comercios adheridos, como supermercados, estaciones de servicio, farmacias y locales de electrodomésticos, mediante tarjeta de débito y DNI.

Billeteras virtuales Fintech Codigo QR Bancos.jpg Las operaciones digitales seguirán disponibles durante toda la jornada sin interrupciones.

Los motivos de la protesta

Desde la Asociación Bancaria señalaron que la medida se realiza en rechazo a decisiones adoptadas tanto en el Banco Central como en el Banco Hipotecario.

En relación al BCRA, el sindicato cuestionó el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país, una decisión que, según denuncian, podría derivar en la pérdida de 32 puestos de trabajo y afectar economías regionales.

bancaria El gremio ratificó el estado de alerta y movilización en todo el país.

En ese marco, el gremio sostuvo que las autoridades mantuvieron una “posición intransigente” durante las negociaciones desarrolladas en la Secretaría de Trabajo.

Sobre el Banco Hipotecario, La Bancaria denunció el cierre de sucursales y despidos considerados injustificados en distintas provincias, y rechazó “cualquier política de achique” que impacte sobre los puestos laborales.

El sindicato ratificó el estado de alerta y movilización en todo el país y advirtió que podría profundizar las medidas gremiales si no recibe respuestas “urgentes y concretas” por parte de las autoridades.