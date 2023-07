Delirante: fue a una entrevista de trabajo, aceptó condiciones insólitas y se volvió viral

“Más allá de la capacitación que te demos, hay ciertas normas que se deben cumplir en la empresa. Te las cuento y si estás de acuerdo comenzamos con un período de prueba”, comenzó a explicarle y siguió "la música que suene en tus auriculares no puede ser reggaeton, cumbia, ni cuarteto. Nada que evoque al placer”, le aseguró.

Además, se le exigía participar en los coros de la iglesia a la que la empresa pertenecía. “Los viernes tenemos 47 minutos recreativos con el coro de la Iglesia, podés traer tu instrumento”, le comentó el hombre.

Más cláusulas insólitas para conseguir el puesto de trabajo

Entre las insólitas cláusulas estaba la prohibición de tatuajes. “Yo tengo uno en el cuello, pero puedo usar un cuellito”, le dijo Alan a su entrevistador, a lo que él aceptó, pero remarcó que en verano se le iba a complicar. “No, pero no importa”, ratificó el joven.

“Por otro lado, se cronometra el ingreso al baño. Tienen 27 segundos para hacer pis y 1 minuto y 10 para defecar. Es para mejorar la producción de la empresa”, explicó y él respondió: “Claro, sí, por la producción, obvio”.

Además, sumó a la lista que en la empresa eran todos veganos, por lo que solo podía comer alimentos derivados de los vegetales. No estaba permitido que coma carne. “Los viernes tenemos 47 minutos recreativos con el coro de la Iglesia, podés traer tu instrumento”, dijo y le consultó si tenía algún problema con eso, a lo que Alan respondió: “No, no. Me adapto fácilmente”.

entrevista trabajo.webp

El empleador justificó estas medidas como parte de las normas de la empresa y explicó que eran necesarias para evitar pérdidas de tiempo si el candidato no se adaptaba a la oferta laboral.

Luego de darle algunos más detalles sobre los premios por alcanzar ciertos objetivos, el entrevistador le preguntó si estaba de acuerdo y él asintió. “Me caes muy bien y te voy a decir otra cosa. Esto es una broma que te estoy haciendo”, reveló todo el plan e inmediatamente se puede ver en el video como el alma de Alan vuelve al cuerpo: “¿En serio? No, qué maestro”, comenzó a reírse aliviado.

La reacción viral en las redes sociales

La actitud humilde y agradecida del joven, a pesar de las insólitas cláusulas que le estaban explicando, fue destacada por miles de seguidores que vieron en video en TikTok y le pidieron al creador de la broma que “por favor lo contrate”, a lo que él respondió que “comienza el próximo lunes”.

“No te vas a arrepentir. Si te aceptó todas esas cosas, imaginate el tipo de laburante que es. Un capo”, “Si hay que cantar, cantamos. La necesidad de trabajo que hay en Argentina hermano. Un capo el pibe”, “Más allá de la broma, las ganas de trabajar de ese muchacho me conmueve”, “Jajaja es un genio, él ya se veía en el coro, jugando a la rayuela y yendo en pleno en enero con bufanda”, “Al principio me lo re creí hasta que le cronometraban el tiempo de ir al baño jajajajaja el flaco con tal de trabajar se iba a bancar todo”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de TikTok festejando la buena predisposición del chico y destacando su necesidad de trabajar.

tik tok empleo.png

Sin embargo, otras personas cuestionaron la actitud de la empresa por jugar este tipo de bromas en la entrevista. “La necesidad de trabajo que hay en Argentina, hermano”. “Jugar con la necesidad de la gente. De cuarta”, criticaron. En tanto, hubo quienes pensaron que se trató de un montaje “parece trucho, si no no se entiende”.