Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 7)² - 8 × 4 + 36.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 7)² - 8 × 4 + 36.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
4 + 7 = 11
La expresión queda así: 11² - 8 × 4 + 36
Luego se calcula la potencia.
11² = 121
La expresión queda así: 121 - 8 × 4 + 36
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
8 × 4 = 32
La expresión queda así: 121 - 32 + 36
4) Sumas y restas
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
121 - 32 = 89 |
89 + 36 = (?)
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, ordenar la información y revisar detalles que, en una cuenta breve, pueden cambiar todo el resultado.