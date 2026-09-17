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Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 7)² - 8 × 4 + 36.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

4 + 7 = 11

La expresión queda así: 11² - 8 × 4 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

La expresión queda así: 121 - 8 × 4 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 4 = 32

La expresión queda así: 121 - 32 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 32 = 89 |

89 + 36 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto con cuadrados tiene su clave en una decisión clave

Resultado final: 125

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, ordenar la información y revisar detalles que, en una cuenta breve, pueden cambiar todo el resultado.

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