Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

4 + 7 = 11

La expresión queda así: 11² - 8 × 4 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

La expresión queda así: 121 - 8 × 4 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 4 = 32

La expresión queda así: 121 - 32 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 32 = 89 |

89 + 36 = (?)

Resultado final: 125

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, ordenar la información y revisar detalles que, en una cuenta breve, pueden cambiar todo el resultado.