Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 3 × (8 + 11) - 9 × 3 + 15.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 3 × (8 + 11) - 9 × 3 + 15.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
8 + 11 = 19
La expresión queda así: 18 + 3 × 19 - 9 × 3 + 15
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
3 × 19 = 57 | 9 × 3 = 27
La expresión queda así: 18 + 57 - 27 + 15
Finalmente se opera en orden de aparición.
18 + 57 = 75 |
75 - 27 = 48 |
48 + 15 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento rápido: obliga a frenar un segundo, observar la estructura de la cuenta y aplicar una regla simple que mejora la precisión mental.