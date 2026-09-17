Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

8 + 11 = 19

La expresión queda así: 18 + 3 × 19 - 9 × 3 + 15

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 19 = 57 | 9 × 3 = 27

La expresión queda así: 18 + 57 - 27 + 15

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

18 + 57 = 75 |

75 - 27 = 48 |

48 + 15 = (?)

Resultado final: 63

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento rápido: obliga a frenar un segundo, observar la estructura de la cuenta y aplicar una regla simple que mejora la precisión mental.