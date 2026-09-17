La inesperada reacción de Yipio al salir de Gran Hermano y enterarse en vivo de la separación de Lola y Manuel

“Están separados. ¿Sabés?”, le confirmó el conductor. La respuesta de Yipio fue inmediata y estuvo acompañada por una risa de sorpresa. “¿En serio? Yo sabía que no iban a durar (risa). ¿Es en serio o es mentira?”, preguntó, todavía incrédula ante la noticia.

En ese momento, Eugenia Ruiz se sumó a la conversación y lanzó una picante observación sobre la postura que había tenido su compañera dentro de la casa. “No les tenías fe”, señaló. Luego, Tato Algorta quiso conocer los motivos detrás de la particular predicción de Yipio y le preguntó: “¿Por qué no les tenías fe?”.

La subcampeona volvió a buscar confirmación sobre lo que acababa de escuchar. “¿Es verdad?”, insistió. Tato ratificó la información: “Sí, es verdad”. Fue entonces cuando Eugenia Ruiz sorprendió con un pícaro comentario que generó risas entre los presentes y sumó todavía más picante al momento. “Andrea del Boca fue la Tatiana (risas)”, expresó.

Lejos de esquivar el tema, Yipio continuó con su particular lectura sobre la relación que había comenzado dentro de Gran Hermano Generación Dorada y cerró el intercambio con una frase que dejó en claro que ya había anticipado un desenlace similar mientras permanecía en competencia. “¿Te imaginás? Se dio con el Budincito. Me encanta. Lo dije adentro: ‘Estos no van a durar’”, aseguró.

Así, apenas horas después de convertirse en subcampeona del reality, Yipio protagonizó otro de los momentos llamativos de su salida de la casa, esta vez al conocer en vivo el final de la relación entre Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero.

Cómo anunciaron su separación los ex Gran Hermano Lola y Manuel

Una inesperada separación sacudió a los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) durante los primeros días de septiembre. Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero, quienes habían iniciado un romance tras su paso por el reality, decidieron terminar su relación después de apenas tres meses juntos.

Fue Lola quien tomó la palabra públicamente y confirmó el final del vínculo mediante sus redes sociales. La joven explicó que atravesaba un momento en el que necesitaba enfocarse en sí misma y tomar distancia de la relación, pese a que hasta hacía poco ambos se mostraban muy unidos.

La noticia generó sorpresa entre sus seguidores, ya que en sus últimas apariciones públicas Lola y Manuel habían dejado ver una gran cercanía y complicidad. Sin embargo, puertas adentro, la pareja atravesaba una situación que llevó a la joven a tomar la determinación de cerrar esa etapa.

“Quería contarles que decidí ponerle fin al vínculo que tenía con Manuel y seguir cada uno por su camino”, expresó Lola en el comunicado que compartió con sus seguidores.

En ese mismo mensaje, la ex participante de Gran Hermano profundizó sobre los motivos de su decisión y habló de la importancia de priorizar su bienestar personal. “Hoy siento que necesito ponerme en primer lugar, priorizarme y elegir lo que me hace bien”, sostuvo.

A pesar de la ruptura, Lola eligió rescatar los momentos positivos que vivió junto a Ibero y le dedicó unas palabras afectuosas. “Me quedo con todo lo lindo que compartimos y le deseo siempre lo mejor”, manifestó.

También tuvo un especial agradecimiento para quienes la acompañan diariamente a través de las redes sociales: “Les agradezco mucho a ustedes por todo el cariño que me dan todos los días, me ayudan muchísimo para estar bien, los amo con todo mi corazón”.

Por su parte, Manuel Ibero confirmó la separación y reveló que estuvieron juntos durante tres meses. “Quería comentarles que ya no estamos más juntos con Lola”, señaló.

Finalmente, el ex Gran Hermano aclaró que la decisión fue tomada de común acuerdo y que ambos resolvieron continuar vinculados desde la amistad. “De mutuo y común acuerdo decidimos que como pareja no éramos compatibles y continuaremos nuestro vínculo como una amistad, igual que la que teníamos en la casa”, explicó.