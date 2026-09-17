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Feroz incendio en Sarandí: qué habría iniciado el fuego que demandó un amplio operativo de bomberos

El foco comenzó durante la noche en un sector cercano al arroyo Sarandí, donde había pastizales y residuos acumulados. El humo alcanzó los accesos de la zona sur y complicó la visibilidad.

Incendio de gran magnitud en Sarandí: desplegaron un amplio operativo de bomberos para controlar el fuego

Incendio de gran magnitud en Sarandí: desplegaron un amplio operativo de bomberos para controlar el fuego

Un incendio de grandes dimensiones se desató en Sarandí, partido de Avellaneda, y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. Las llamas comenzaron alrededor de las 19.30 del miércoles en un sector próximo al arroyo Sarandí, donde funciona un espacio destinado al acopio y separación de residuos.

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El incendio ocurrió el viernes por la noche. (Foto: @OnDemand_News)

El fuego avanzó sobre los pastizales y la basura acumulada en el lugar. La situación demandó la intervención de 12 dotaciones de bomberos, personal de Defensa Civil y efectivos policiales.

Durante la mañana de este jueves, Bomberos de Sarandí confirmó que el foco había sido completamente dominado.

El fuego avanzó sobre una zona con residuos

El lugar donde se originaron las llamas funciona como un ecopunto para la separación de residuos. En el predio había un pequeño basural, pastizales y una o dos grandes acumulaciones de basura, lo que dificultó las tareas para controlar el avance del fuego.

El sector está ubicado cerca del Acceso Sudeste y de la autopista Buenos Aires-La Plata, en una zona donde también hay depósitos, predios y circulación de camiones, próxima al Mercado Frutihortícola Abasto XXI.

Según informó En La Mira Radio, una de las hipótesis iniciales señala que algunas personas habrían encendido residuos acumulados en el lugar. El fuego posteriormente se habría salido de control y comenzó a extenderse hacia las zonas linderas.

Sin embargo, las causas todavía deberán determinarse mediante las pericias correspondientes.

Doce dotaciones trabajaron durante varias horas

Los primeros bomberos llegaron poco después de iniciado el fuego. Con el correr de las horas, el operativo se amplió debido a la propagación de las llamas sobre los residuos.

Un cambio en la dirección del viento complicó las tareas y favoreció la expansión del foco, por lo que se solicitó el envío de una autobomba adicional.

Finalmente, participaron 12 dotaciones provenientes de Villa Domínico, Wilde, Sarandí, Avellaneda, Dock Sud, Echenagucía y Lanús. También se desplegaron agentes de Defensa Civil de la Municipalidad de Avellaneda y policías que instalaron un vallado para impedir el ingreso al sector afectado.

Las tareas continuaron durante toda la noche y se extendieron hasta la mañana del jueves. Además de combatir las llamas, los equipos revisaron el terreno para detectar posibles focos que pudieran reactivarse.

En pocas palabras

  • Incendio en Sarandí: Un foco de grandes dimensiones afectó pastizales y residuos cerca del arroyo Sarandí.
  • Operativo de emergencia: Doce dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas y evitar su propagación.
  • Situación controlada: El fuego fue dominado durante la mañana del jueves, sin reportes de heridos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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