Feroz incendio en Sarandí: qué habría iniciado el fuego que demandó un amplio operativo de bomberos

El sector está ubicado cerca del Acceso Sudeste y de la autopista Buenos Aires-La Plata, en una zona donde también hay depósitos, predios y circulación de camiones, próxima al Mercado Frutihortícola Abasto XXI.

Según informó En La Mira Radio, una de las hipótesis iniciales señala que algunas personas habrían encendido residuos acumulados en el lugar. El fuego posteriormente se habría salido de control y comenzó a extenderse hacia las zonas linderas.

Sin embargo, las causas todavía deberán determinarse mediante las pericias correspondientes.

Doce dotaciones trabajaron durante varias horas

Los primeros bomberos llegaron poco después de iniciado el fuego. Con el correr de las horas, el operativo se amplió debido a la propagación de las llamas sobre los residuos.

Un cambio en la dirección del viento complicó las tareas y favoreció la expansión del foco, por lo que se solicitó el envío de una autobomba adicional.

Finalmente, participaron 12 dotaciones provenientes de Villa Domínico, Wilde, Sarandí, Avellaneda, Dock Sud, Echenagucía y Lanús. También se desplegaron agentes de Defensa Civil de la Municipalidad de Avellaneda y policías que instalaron un vallado para impedir el ingreso al sector afectado.

Las tareas continuaron durante toda la noche y se extendieron hasta la mañana del jueves. Además de combatir las llamas, los equipos revisaron el terreno para detectar posibles focos que pudieran reactivarse.