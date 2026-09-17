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Desafío matemático: una cuenta que parece fácil y termina complicando a muchos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 9 - 27 ÷ 3 + (12 + 11) × 3.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que pone a prueba tu rapidez mental
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Para encarar la cuenta conviene recordar la jerarquía de operaciones: primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias si las hubiera, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas, siempre de izquierda a derecha cuando comparten prioridad.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, vale hacer un intento completo y revisar si respetaste el orden correcto. En este tipo de reto, el resultado cambia mucho cuando una multiplicación o una división se deja para el final por error.

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 15 × 9 - 27 ÷ 3 + 23 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

15 × 9 = 135 | 27 ÷ 3 = 9 | 23 × 3 = 69

La expresión queda así: 135 - 9 + 69

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

135 - 9 = 126 |

126 + 69 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este juego numérico pone a prueba tu memoria matemática

Resultado final: 195

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este juego funciona como una práctica rápida para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, tres habilidades clave para no perderse en cuentas que parecen simples pero esconden un orden preciso.

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