Desafío matemático: una cuenta que parece fácil y termina complicando a muchos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 9 - 27 ÷ 3 + (12 + 11) × 3.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 9 - 27 ÷ 3 + (12 + 11) × 3.
Para encarar la cuenta conviene recordar la jerarquía de operaciones: primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias si las hubiera, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas, siempre de izquierda a derecha cuando comparten prioridad.
Antes de mirar la solución, vale hacer un intento completo y revisar si respetaste el orden correcto. En este tipo de reto, el resultado cambia mucho cuando una multiplicación o una división se deja para el final por error.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
12 + 11 = 23
La expresión queda así: 15 × 9 - 27 ÷ 3 + 23 × 3
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
15 × 9 = 135 | 27 ÷ 3 = 9 | 23 × 3 = 69
La expresión queda así: 135 - 9 + 69
3) Sumas y restas
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
135 - 9 = 126 |
126 + 69 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este juego funciona como una práctica rápida para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, tres habilidades clave para no perderse en cuentas que parecen simples pero esconden un orden preciso.