Desafío matemático: la cuenta que pone a prueba tu rapidez mental

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 25 × 7 + 15 + 17 - (18 + 5) + 55.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 25 × 7 + 15 + 17 - (18 + 5) + 55.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
18 + 5 = 23
La expresión queda así: 25 × 7 + 15 + 17 - 23 + 55
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
25 × 7 = 175
La expresión queda así: 175 + 15 + 17 - 23 + 55
3) Sumas y restas
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
175 + 15 = 190 |
190 + 17 = 207 |
207 - 23 = 184 |
184 + 55 = (?)
El error más frecuente aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego no solo entretiene: también ayuda a entrenar la atención, reforzar el cálculo mental y recordar que, en matemática, el orden de los pasos puede cambiar por completo el resultado.