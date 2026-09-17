Desafío matemático: la cuenta que pone a prueba tu rapidez mental

18 + 5 = 23

La expresión queda así: 25 × 7 + 15 + 17 - 23 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

25 × 7 = 175

La expresión queda así: 175 + 15 + 17 - 23 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

175 + 15 = 190 |

190 + 17 = 207 |

207 - 23 = 184 |

184 + 55 = (?)

Resultado final: 239

El error más frecuente aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego no solo entretiene: también ayuda a entrenar la atención, reforzar el cálculo mental y recordar que, en matemática, el orden de los pasos puede cambiar por completo el resultado.