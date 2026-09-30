Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 10) + 8 × 7 - (60 - 11) + 18.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 10) + 8 × 7 - (60 - 11) + 18.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
14 × 10 = 140 | 60 - 11 = 49
La expresión queda así: 140 + 8 × 7 - 49 + 18
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
8 × 7 = 56
La expresión queda así: 140 + 56 - 49 + 18
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
140 + 56 = 196 |
196 - 49 = 147 |
147 + 18 = (?)
El error común en este tipo de juego aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. Si alguien suma o resta antes de tiempo, puede desviarse aunque haya hecho bien las cuentas individuales. Por eso, este reto funciona como un buen ejercicio breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y agilidad mental de una manera simple y entretenida.