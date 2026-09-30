Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente

14 × 10 = 140 | 60 - 11 = 49

La expresión queda así: 140 + 8 × 7 - 49 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 7 = 56

La expresión queda así: 140 + 56 - 49 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

140 + 56 = 196 |

196 - 49 = 147 |

147 + 18 = (?)

Resultado final: 165

El error común en este tipo de juego aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. Si alguien suma o resta antes de tiempo, puede desviarse aunque haya hecho bien las cuentas individuales. Por eso, este reto funciona como un buen ejercicio breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y agilidad mental de una manera simple y entretenida.