Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 5) × 3 - 63 ÷ 9 + 37.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 5) × 3 - 63 ÷ 9 + 37.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
18 + 5 = 23
La expresión queda así: 23 × 3 - 63 ÷ 9 + 37
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
23 × 3 = 69 | 63 ÷ 9 = 7
La expresión queda así: 69 - 7 + 37
El cierre se hace de izquierda a derecha.
69 - 7 = 62 |
62 + 37 = ?
El error común aparece cuando se avanza por la cuenta sin mirar prioridades, como si cada operación tuviera el mismo peso. Este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, agilizar el cálculo mental y repasar una regla básica que marca la diferencia entre una respuesta apurada y una resolución correcta.