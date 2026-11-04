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Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 5) × 3 - 63 ÷ 9 + 37.

Leé también Desafío matemático:una mente brillante lo resuelve antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

18 + 5 = 23

La expresión queda así: 23 × 3 - 63 ÷ 9 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

23 × 3 = 69 | 63 ÷ 9 = 7

La expresión queda así: 69 - 7 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

69 - 7 = 62 |

62 + 37 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con signos para resolver sin apurarte

Resultado final: 99

El error común aparece cuando se avanza por la cuenta sin mirar prioridades, como si cada operación tuviera el mismo peso. Este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, agilizar el cálculo mental y repasar una regla básica que marca la diferencia entre una respuesta apurada y una resolución correcta.

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