Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

18 + 5 = 23

La expresión queda así: 23 × 3 - 63 ÷ 9 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

23 × 3 = 69 | 63 ÷ 9 = 7

La expresión queda así: 69 - 7 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

69 - 7 = 62 |

62 + 37 = ?

Resultado final: 99

El error común aparece cuando se avanza por la cuenta sin mirar prioridades, como si cada operación tuviera el mismo peso. Este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, agilizar el cálculo mental y repasar una regla básica que marca la diferencia entre una respuesta apurada y una resolución correcta.