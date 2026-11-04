Moria Casán enfrentó el rumor de reemplazo de Mirtha Legrand en las noches del Trece y advirtió: "Yo no..."

Agradecida por ser tenida en cuenta, la One sin embargo dejó en claro remarcando su experiencia en la pantalla: "No sería nunca un reemplazo de nadie y mucho menos de Legrand, pero si no pudiera hacerlo, que se piense en mí para ocupar un lugar tan importante, por supuesto. Sé de lo que se trata el show".

Moria Casán aclaró si dejaría el teatro para reemplazar a Mirtha Legrand en televisión

Moria Casán explicó que se encuentra enfocada en su actual trabajo por las mañanas y reiteró que por el momento son solo rumores y no está enterada de ninguna propuesta de El Trece para los sábados por la noche en lugar de Mirtha Legrand.

"Mi propio programa lo tengo a la mañana. Estoy feliz con lo que tengo pero bienvenidas todas las propuestas. Nunca voy con algo mío a tratar de hacer, nunca tuve el ‘me gustaría hacer esto o lo otro’", afirmó la conductora sobre el formato de la mesa de Chiquita.

"Me gusta que me propongan, pero por ahora es todo sottovoce y no tengo idea. Por ahora lo mío es la mañana, el teatro y muchas cosas más, mi familia, mi vida y todo lo que tengo", continuó remarcando el buen presente personal que atraviesa.

Y aclaró que en caso de recibir algún ofrecimiento no dejará su trabajo en teatro: "Yo no dejo nada, mucho menos el teatro, se puede acomodar la tele con el teatro como he hecho toda mi vida", concluyó.