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Moria Casán enfrentó el rumor de reemplazo de Mirtha Legrand en las noches del Trece y advirtió: "Yo no..."

La conductora Moria Casán se rerifirió a la versión de que El Trece estaría pensando en ella para ocupar los sábados por la noche en lugar de Mirtha Legrand para 2027.

4 nov 2026, 08:50
Moria Casán enfrentó el rumor de reemplazo de Mirtha Legrand en las noches del Trece y advirtió: Yo no...

Moria Casán enfrentó el rumor de reemplazo de Mirtha Legrand en las noches del Trece y advirtió: "Yo no..."

Moria Casán enfrentó el rumor de reemplazo de Mirtha Legrand en las noches del Trece y advirtió: Yo no...

Moria Casán enfrentó el rumor de reemplazo de Mirtha Legrand en las noches del Trece y advirtió: "Yo no..."

Moria Casán se refirió a la información que se contó en Intrusos (América Tv) de que sería la figura elegida por El Trece para el 2027 para ocupar los sábados por la noche en lugar de Mirtha Legrand.

Juana Viale no seguirá al frente de ese espacio los días sábados y el nombre de la One picaría en punta para hacerse cargo del prime time del sábado en el canal del solcito.

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Actualmente, Moria Casán está al frente de La mañana con Moria en El Trece y en diálogo con el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares enfrentó el rumor con respecto a su futuro televisivo.

"Puede ser un rumor, no tengo idea chicos. Tengo mucha cosas, siempre es grato que se piense en mí, ahora no puedo estar reemplazando a todo el mundo o tener horarios pero siempre es grato que se piense en mí", comenzó la diva.

Agradecida por ser tenida en cuenta, la One sin embargo dejó en claro remarcando su experiencia en la pantalla: "No sería nunca un reemplazo de nadie y mucho menos de Legrand, pero si no pudiera hacerlo, que se piense en mí para ocupar un lugar tan importante, por supuesto. Sé de lo que se trata el show".

Moria Casán aclaró si dejaría el teatro para reemplazar a Mirtha Legrand en televisión

Moria Casán explicó que se encuentra enfocada en su actual trabajo por las mañanas y reiteró que por el momento son solo rumores y no está enterada de ninguna propuesta de El Trece para los sábados por la noche en lugar de Mirtha Legrand.

"Mi propio programa lo tengo a la mañana. Estoy feliz con lo que tengo pero bienvenidas todas las propuestas. Nunca voy con algo mío a tratar de hacer, nunca tuve el ‘me gustaría hacer esto o lo otro’", afirmó la conductora sobre el formato de la mesa de Chiquita.

"Me gusta que me propongan, pero por ahora es todo sottovoce y no tengo idea. Por ahora lo mío es la mañana, el teatro y muchas cosas más, mi familia, mi vida y todo lo que tengo", continuó remarcando el buen presente personal que atraviesa.

Y aclaró que en caso de recibir algún ofrecimiento no dejará su trabajo en teatro: "Yo no dejo nada, mucho menos el teatro, se puede acomodar la tele con el teatro como he hecho toda mi vida", concluyó.

     

 

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