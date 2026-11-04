Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

8 + 9 = 17

La expresión queda así: 14 × 9 + 30 + 7 - 17 + 44

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

14 × 9 = 126

La expresión queda así: 126 + 30 + 7 - 17 + 44

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

126 + 30 = 156 |

156 + 7 = 163 |

163 - 17 = 146 |

146 + 44 = ?

Resultado final: 190

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y descubrir cómo un pequeño cambio en el orden puede modificar toda la cuenta.