Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 14 × 9 + 30 + 7 - (8 + 9) + 44.
Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene evitar resolver de izquierda a derecha por impulso para obtener el resultado correcto.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 14 × 9 + 30 + 7 - (8 + 9) + 44.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
8 + 9 = 17
La expresión queda así: 14 × 9 + 30 + 7 - 17 + 44
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
14 × 9 = 126
La expresión queda así: 126 + 30 + 7 - 17 + 44
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
126 + 30 = 156 |
156 + 7 = 163 |
163 - 17 = 146 |
146 + 44 = ?
El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y descubrir cómo un pequeño cambio en el orden puede modificar toda la cuenta.