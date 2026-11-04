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Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene evitar resolver de izquierda a derecha por impulso para obtener el resultado correcto.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con restas depende de los signos
Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con restas depende de los signos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 14 × 9 + 30 + 7 - (8 + 9) + 44.

Leé también Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

8 + 9 = 17

La expresión queda así: 14 × 9 + 30 + 7 - 17 + 44

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con restas depende de los signos

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

14 × 9 = 126

La expresión queda así: 126 + 30 + 7 - 17 + 44

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

126 + 30 = 156 |

156 + 7 = 163 |

163 - 17 = 146 |

146 + 44 = ?

Resultado final: 190

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y descubrir cómo un pequeño cambio en el orden puede modificar toda la cuenta.

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