Desafío matemático: la cuenta que pocos resuelven correctamente en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: (7 × 7 + 1) + 30 ÷ 3
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: (7 × 7 + 1) + 30 ÷ 3
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!
Para llegar al resultado correcto es necesario respetar el orden establecido por la jerarquía de operaciones.
Resolver el paréntesis
La primera parte de la expresión es:
(7 × 7 + 1)
Dentro del paréntesis se resuelve primero la multiplicación:
7 × 7 = 49
Luego se realiza la suma:
49 + 1 = 50
La cuenta queda de la siguiente manera:
50 + 30 ÷ 3
Resolver la división
Según la regla PEMDAS, la división debe resolverse antes que la suma:
30 ÷ 3 = 10
La expresión ahora queda:
50 + 10
Resolver la suma final
El último paso consiste en sumar ambos resultados:
50 + 10 =
Además de entretener, este tipo de ejercicios ayuda a ejercitar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.
Un estudio de la Universidad de Princeton indica que la práctica regular de este tipo de problemas fortalece áreas del cerebro relacionadas con el razonamiento lógico y la toma de decisiones.