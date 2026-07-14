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Desafío matemático: la cuenta que pocos resuelven correctamente en menos de 10 segundos

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.

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El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: (7 × 7 + 1) + 30 ÷ 3

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La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!

Resolución del desafío matemático: (7 × 7 + 1) + 30 ÷ 3

Para llegar al resultado correcto es necesario respetar el orden establecido por la jerarquía de operaciones.

Resolver el paréntesis

La primera parte de la expresión es:

(7 × 7 + 1)

Dentro del paréntesis se resuelve primero la multiplicación:

7 × 7 = 49

Luego se realiza la suma:

49 + 1 = 50

La cuenta queda de la siguiente manera:

50 + 30 ÷ 3

Resolver la división

Según la regla PEMDAS, la división debe resolverse antes que la suma:

30 ÷ 3 = 10

La expresión ahora queda:

50 + 10

Resolver la suma final

El último paso consiste en sumar ambos resultados:

50 + 10 =

Resultado final 60

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Además de entretener, este tipo de ejercicios ayuda a ejercitar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

Un estudio de la Universidad de Princeton indica que la práctica regular de este tipo de problemas fortalece áreas del cerebro relacionadas con el razonamiento lógico y la toma de decisiones.

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