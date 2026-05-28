Elba Marcovecchio reveló por qué se suspendió la audiencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Mintiendo"

Por último, la letrada aclaró quién pidió la postergación de la audiencia: “Fue un pedido de Ana Rosenfeld por cuestiones personales”.

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Cuál es la traba que le impide a la China Suárez viajar al Mundial y que desató tensión máxima con Mauro Icardi

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi volvió a instalarse en el centro de la escena mediática, esta vez por una controversia que generó un intenso debate. La actriz decidió viajar con el futbolista a Japón, mientras sus tres hijos permanecían en Turquía bajo el cuidado de empleados domésticos y el chofer de la familia. El episodio no solo encendió las redes sociales, sino que también habría provocado incomodidad en Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.

Durante su estadía en tierras niponas, la China compartió imágenes recorriendo cafeterías temáticas con animales y paseando por senderos rodeados de bambú. Sin embargo, mientras mostraba esos momentos, comenzó a circular nueva información que volvió a poner a la pareja bajo la lupa mediática.

En las últimas horas trascendió que tanto Suárez como Icardi tendrían previsto regresar pronto a la Argentina. Ese retorno reavivaría el clásico conflicto en torno al vínculo del delantero con las hijas que comparte con Wanda Nara, en medio de una relación atravesada por tensiones legales y personales.

Pero las novedades no terminan allí. Se supo que uno de los grandes deseos de la actriz para este año quedará truncado. La exprotagonista de Casi Ángeles soñaba con asistir al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, para acompañar de cerca a la Selección argentina entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La periodista Naiara Vecchio fue quien dio a conocer la información en Los Profesionales, el ciclo conducido por Florencia De La V en El Nueve. Allí aseguró: "Van a ver el Mundial desde Argentina".

Luego explicó la razón que impediría concretar el viaje: "La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir al Mundial", señaló, sugiriendo que los problemas legales de Icardi con Wanda Nara afectarían directamente a la actriz.

Más adelante, Vecchio amplió los detalles: "Icardi tiene la casa embargada, por eso puede entrar y salir a Argentina, pero hay una colaboración entre la Ciudad de Buenos Aires y EE.UU para que los deudores no puedan ir".