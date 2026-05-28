En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Misterio
pacientes
HOSPITAL DURAND

El misterio que desató la visita de una mujer a un paciente de terapia intensiva que murió minutos después

El paciente tenía 67 años, era pensionado y había ingresado por una neumonía bilateral. La Justicia intenta determinar qué pasó dentro de la sala y si le desconectaron el respirador.

Banner Seguinos en google DESK
Murió un paciente en terapia intensiva luego de que otra paciente entrara a verlo. (Foto: Hospital Durand).

Murió un paciente en terapia intensiva luego de que otra paciente entrara a verlo. (Foto: Hospital Durand).

Misterio y conmoción en el Hospital Durand luego de que un hombre de 67 años murió en terapia intensiva y una mujer descalza fue encontrada junto a su cama segundos después de que sonara la alarma médica. El episodio ocurrió el viernes pasado y ahora la Justicia intenta determinar qué pasó dentro de la sala de cuidados críticos.

Leé también La verdad sobre la salud de Romina Gaetani tras ser atendida en un hospital en medio de una gira teatral
La verdad sobre la salud de Romina Gaetani tras ser atendida en un hospital en medio de una gira teatral

La víctima fue identificada como Juan Ignacio Sequeiras, un pensionado que permanecía internado por una neumonía bilateral y complicaciones cardíacas. Según relató su familia, apenas minutos antes de su muerte los médicos les habían dado un parte alentador sobre su evolución.

A las 11 de la mañana nos dijeron que estaba mejorando, que saturaba bien y que iban a empezar a retirarle medicación. Veinte minutos después nos avisaron que se había descompensado y después que había fallecido”, contó Germán Sequeira, hijo de la víctima a la prensa.

Todo ocurrió cerca de las 11:20 de la mañana, cuando sonó la alarma de la unidad de terapia intensiva. Una enfermera ingresó rápidamente a la habitación y encontró una escena desconcertante: frente a la cama del paciente había una mujer descalza observándolo en silencio.

juan-ignacio-sequeiras
Juan Ignacio Sequeiras se encontraba internado en el Hospital Durand. (Foto: redes)

Juan Ignacio Sequeiras se encontraba internado en el Hospital Durand. (Foto: redes)

Mientras el personal médico intentaba reanimar a Juan Ignacio durante más de 30 minutos, el jefe de terapia intensiva retiró a la mujer del lugar y la entregó a la Policía. Sin embargo, los esfuerzos por salvar al paciente fueron inútiles.

Nos dijeron que no sabían qué hacía esa persona ahí”, explicó Germán. Según el relato de la familia, la mujer sería una paciente con problemas de salud mental que habría ingresado sin autorización al área crítica del hospital.

La principal incógnita que ahora intenta resolver la investigación es si la presencia de esa mujer tuvo relación directa con la muerte del paciente.

Las dudas de la familia y las contradicciones

La familia de Juan Ignacio asegura que existen contradicciones entre lo que informó el Ministerio de Salud porteño y lo que les explicaron los médicos del hospital.

Desde la cartera sanitaria señalaron que el hombre estaba “extubado” al momento del fallecimiento. Sin embargo, Germán sostuvo que su padre seguía conectado a respiración mecánica minutos antes de morir. “Mi hermano lo vio 15 minutos antes y estaba intubado, en coma inducido y con asistencia respiratoria”, afirmó.

Además, cuestionó cómo una persona ajena al área pudo llegar hasta terapia intensiva sin ser detectada. “Para llegar ahí tuvo que caminar más de 150 metros. No entendemos cómo pasó”, remarcó.

Quién es la mujer hallada junto a la cama del paciente

Las versiones sobre la identidad de la mujer son múltiples y todavía no hay confirmación oficial. Según relató la familia, primero les dijeron que era una indigente. Después, la Policía les habría informado que se trataba de una paciente psiquiátrica que se había escapado de otros hospitales.

También circuló otra hipótesis: que sería una persona vinculada laboralmente al hospital y que atravesaba una crisis de salud mental.

El cuerpo de Juan Ignacio Sequeiras continúa en la morgue judicial y la causa busca esclarecer dos preguntas centrales: cómo murió el paciente y cómo una mujer ajena al sector pudo ingresar hasta su habitación en terapia intensiva.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Misterio pacientes Muerte Visita
Notas relacionadas
Universidades rechazan negociar aparte fondos para hospitales y reclaman que se cumpla con la ley
Mataron a su esposa embarazada y, herido, lanzó una brutal amenaza desde el hospital: "Les voy..."
Caso Diego Fernández Lima: qué hallaron en las nuevas excavaciones en la casa donde vivió Gustavo Cerati

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar