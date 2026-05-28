Declaró el único detenido por la desaparición de Agostina Vega y dio una llamativa versión sobre quién es la chica del video

La defensa de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, negó que la adolescente haya ingresado a la vivienda del imputado y aseguró que tampoco fue trasladada por él en ningún vehículo.
El abogado de Barrelier aseguró que la menor nunca ingresó a la vivienda del imputado y afirmó que la persona que aparece en las cámaras de seguridad es la hija de su defendido.
El único detenido de la causa declaró hoy ante el fiscal Garzón. (Foto: archivo).
El abogado de Barrelier negó que la adolescente haya ingresado a la vivienda del imputado y aseguró que tampoco fue trasladada por él en ningún vehículo. (Foto: captura de pantalla)
La defensa de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, negó que la adolescente haya ingresado a la vivienda del imputado y aseguró que tampoco fue trasladada por él en ningún vehículo.
El abogado defensor Jorge Sánchez del Bianco afirmó a A24 que su cliente declaró ante la Justicia y dio “su versión de los hechos” en relación con los movimientos investigados y las imágenes de cámaras de seguridad incorporadas al expediente.
“El único imputado dio su versión de los hechos y aclaró toda la situación que a él se le atribuye. Cuenta que se encontró con ella, abonó el remís, caminaron dos cuadras hasta que se subió al famoso auto rojo”, sostuvo.
Según la defensa, Barrelier asegura que no tenía contacto telefónico con Agostina hasta que recibió un llamado de ayuda de la menor. En ese contexto, el abogado deslizó dudas sobre algunos aspectos de la investigación y planteó sospechas sobre la rápida aparición de un vehículo rojo mencionado en la causa.
Sobre las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el letrado aseguró que la joven que aparece junto al acusado no es Agostina, sino la hija del imputado.
“Está 100% seguro que la persona que lo acompaña es su hija. Que habían salido a comprar una gaseosa y cigarrillo de esa noche. Él confirma que Agostina nunca estuvo adentro de ese domicilio y que jamás fue trasladada por él en ningún tipo de vehículo ni nada”, afirmó.
La defensa también explicó que ese día Barrelier había compartido un cumpleaños luego de un partido de fútbol junto a la madre de Agostina y la propia adolescente. Según indicó, durante ese encuentro la menor habría comentado que más tarde iba a reunirse con otro joven y que su madre estaba al tanto de esa situación.
“Esa tarde habían compartido un cumpleaños después del partido de fútbol en donde la menor habría comentado que esa noche se iba a encontrar con este chico y la madre ya lo conocía y por ese motivo es que no le llamó la atención”, señaló.
De acuerdo con el relato del abogado, en la vivienda del imputado también estaban presentes su pareja, su hija y un matrimonio amigo al momento de los hechos investigados.
La defensa rechazó además versiones que vinculan la propiedad con actividades delictivas o barras bravas y negó que el lugar funcione como un búnker.
En otro tramo de su declaración, el abogado sostuvo que Barrelier recordó haber salido esa noche junto a su hija para comprar cigarrillos y evitar conflictos con su pareja debido a la relación previa que había mantenido con la madre de Agostina.
“Lo que Barrelier dijo es que jamás entró Agostina a su casa y jamás subió a un vehículo de él" y agregó que, según relatos de su representado, la adolescente "se escapaba sistemáticamente" y que no era la primera vez que atravesaba una situación de ese tipo.