Declaró el único detenido por la desaparición de Agostina Vega y dio una llamativa versión sobre quién es la chica del video

Quién aparece en el video

Sobre las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el letrado aseguró que la joven que aparece junto al acusado no es Agostina, sino la hija del imputado.

“Está 100% seguro que la persona que lo acompaña es su hija. Que habían salido a comprar una gaseosa y cigarrillo de esa noche. Él confirma que Agostina nunca estuvo adentro de ese domicilio y que jamás fue trasladada por él en ningún tipo de vehículo ni nada”, afirmó.

Imágenes de Agostina Vega entrando al domicilio de Barrelier El letrado aseguró que la joven que aparece junto al acusado no es Agostina, sino la hija del imputado. (Foto: captura de pantalla)

La defensa también explicó que ese día Barrelier había compartido un cumpleaños luego de un partido de fútbol junto a la madre de Agostina y la propia adolescente. Según indicó, durante ese encuentro la menor habría comentado que más tarde iba a reunirse con otro joven y que su madre estaba al tanto de esa situación.

“Esa tarde habían compartido un cumpleaños después del partido de fútbol en donde la menor habría comentado que esa noche se iba a encontrar con este chico y la madre ya lo conocía y por ese motivo es que no le llamó la atención”, señaló.

Quiénes estaban en el hogar al momento del allanamiento

De acuerdo con el relato del abogado, en la vivienda del imputado también estaban presentes su pareja, su hija y un matrimonio amigo al momento de los hechos investigados.

La defensa rechazó además versiones que vinculan la propiedad con actividades delictivas o barras bravas y negó que el lugar funcione como un búnker.

allanamiento Barrelier El operativo fue encabezado por la Policía de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal. (Foto: captura de pantalla)

En otro tramo de su declaración, el abogado sostuvo que Barrelier recordó haber salido esa noche junto a su hija para comprar cigarrillos y evitar conflictos con su pareja debido a la relación previa que había mantenido con la madre de Agostina.

“Lo que Barrelier dijo es que jamás entró Agostina a su casa y jamás subió a un vehículo de él" y agregó que, según relatos de su representado, la adolescente "se escapaba sistemáticamente" y que no era la primera vez que atravesaba una situación de ese tipo.