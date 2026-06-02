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El desafío matemático que pocos logran resolver: 99 × 9 + 99 - (9² - 9 - 99)

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

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El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 99 × 9 + 99 - (9² - 9 - 99).

Leé también Desafío matemático: ¿cuánto es 50 ÷ 5 × 9 + 7 - 3?
Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 10 segundos?

Para llegar al resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por la regla PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!

Resolución del desafío matemático: 99 × 9 + 99 - (9² - 9 - 99)

desafio-matematico

Antes de empezar, se observa que dentro del paréntesis hay un exponente (9²). Según la regla PEMDAS, esa es la primera operación que debe resolverse.

  • Exponente:

    9² = 81

    Reemplazando en la expresión, queda:

    99 × 9 + 99 - (81 - 9 - 99)

  • Paréntesis:

    Dentro del paréntesis, se realizan las operaciones de izquierda a derecha:

    81 - 9 = 72

    72 - 99 = -27

    El paréntesis completo se simplifica entonces a -27, quedando:

    99 × 9 + 99 - (-27)

  • Multiplicación:

    A continuación, se resuelve la multiplicación:

    99 × 9 = 891

    → 891 + 99 - (-27)

desafio-matematicojpg (1)

  • Signos consecutivos:

    Al restar un número negativo, los signos se convierten en positivos:

    -(-27) = +27

    → 891 + 99 + 27

  • Sumas finales:

Se suman los valores restantes:

891 + 99 = 990

990 + 27 =

Resultado final: 1017

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