Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

4 + 7 = 11

La expresión queda así: 11² - 5 × 8 + 24

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

La expresión queda así: 121 - 5 × 8 + 24

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 8 = 40

La expresión queda así: 121 - 40 + 24

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 40 = 81 |

81 + 24 = (?)

Resultado final: 105

El error común aparece cuando se intenta resolver todo en una sola línea, sin distinguir prioridades. En este caso, muchos fallan porque tratan toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Por eso, además de ser un juego rápido, este tipo de desafío ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y precisión para detectar qué operación corresponde hacer primero.