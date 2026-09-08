Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 7)² - 5 × 8 + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 7)² - 5 × 8 + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
4 + 7 = 11
La expresión queda así: 11² - 5 × 8 + 24
Luego se calcula la potencia.
11² = 121
La expresión queda así: 121 - 5 × 8 + 24
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
5 × 8 = 40
La expresión queda así: 121 - 40 + 24
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
121 - 40 = 81 |
81 + 24 = (?)
El error común aparece cuando se intenta resolver todo en una sola línea, sin distinguir prioridades. En este caso, muchos fallan porque tratan toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Por eso, además de ser un juego rápido, este tipo de desafío ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y precisión para detectar qué operación corresponde hacer primero.