En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Banner Seguinos en google DESK
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 7)² - 5 × 8 + 24.

Leé también Desafío matemático: pocos logran resolverlo en cuestión de segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

4 + 7 = 11

La expresión queda así: 11² - 5 × 8 + 24

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

La expresión queda así: 121 - 5 × 8 + 24

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 8 = 40

La expresión queda así: 121 - 40 + 24

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 40 = 81 |

81 + 24 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con exponentes depende de el orden de la cuenta

Resultado final: 105

El error común aparece cuando se intenta resolver todo en una sola línea, sin distinguir prioridades. En este caso, muchos fallan porque tratan toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Por eso, además de ser un juego rápido, este tipo de desafío ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y precisión para detectar qué operación corresponde hacer primero.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos
Desafío Matemático: la clave está en una decisión clave
Desafío Matemático: ordená los pasos de este problema como un verdadero reto

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar