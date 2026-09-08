Yanina Latorre fue letal sobre los rumores de infidelidad de Leandro Paredes: "Si estás con ella desde los 13 años..."

Y remarcó: "Todas quieren estar ahí, la envidian a ella. Esto lo digo sanamente: si estás con la mina desde los 14 años y algún día algo va a agarrar. El hombre no tiene la cosa de la mina y más los jugadores de fútbol que están concentrados desde chicos".

Yanina Latorre hizo hincapié a la cantidad de años que llevan en pareja Galante y Paredes, a lo cual observó picante: "Si está con ella desde los 13 o 14 años es imposible que no pruebe otra c.... lo digo con amor, es parte. La gente le pone una carga emotiva al sexo que no es tal, ellos tiene su manera de vincularse y punto".

No obstante, la conductora dejó en claro que no sabe de ninguna supuesta historia que comprometa al fubtolista y que hay muchas veces que la gente "inventa cosas".

"Lo conoce mejor que nadie. Igual la gente a veces es muy cruel e inventa cosas, no me consta nada. Las minas odian a las chicas como ella que la ven contenta, con tres pibes y la vida igual hay que transitarla con o sin plata", concluyó.

Yanina Latorre aportó datos de la relación de La Joaqui y Tiago PZK

Yanina Latorre se sumó al romance del momento que tiene como protagonistas a La Joaqui y Tiago PZK y aportó información sobre el vínculo que habría comenzado a tomar forma durante las últimas semanas tras la separación de Luck Ra.

La cuenta de Instagram Lo más popu difundió fotografías en las que se los veía juntos, además de una imagen del músico en la vivienda de la artista.

Yanina Latorre brindó además desde las redes nuevos detalles sobre los encuentros que ambos habrían mantenido durante las últimas semanas.

“La Joaqui y Tiago PZK estaban dejando muchas señales. Pochi de Gossipeame contó que los vieron con las hijas de ella en el Ecoparque ”, precisó la conductora.

Además, hizo referencia a los videos que el músico había publicado desde la casa de la intérprete. Según explicó, ambos habrían intentado preservar su vínculo de la exposición pública antes de que las versiones adquirieran mayor repercusión.

En ese sentido, reveló: “Hace unas semanas, estuvieron los dos solos en Rancho Contento (Cañuelas) todo un fin de semana. Encerraditos, no asomaron ni las narices”.