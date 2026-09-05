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Desafío matemático: pocos logran resolverlo en cuestión de segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 11) + 9 × 6 - (60 - 11) + 12.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que pone a prueba a los más inteligentes
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con signos pone a prueba tu primer impulso

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

14 × 11 = 154 | 60 - 11 = 49

La expresión queda así: 154 + 9 × 6 - 49 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 6 = 54

La expresión queda así: 154 + 54 - 49 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

154 + 54 = 208 |

208 - 49 = 159 |

159 + 12 = (?)

Resultado final: 171

El tropiezo más frecuente en este reto aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que una simple cuenta, este juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles en pocos segundos.

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