Desafío matemático: pocos logran resolverlo en cuestión de segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 11) + 9 × 6 - (60 - 11) + 12.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 11) + 9 × 6 - (60 - 11) + 12.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
14 × 11 = 154 | 60 - 11 = 49
La expresión queda así: 154 + 9 × 6 - 49 + 12
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
9 × 6 = 54
La expresión queda así: 154 + 54 - 49 + 12
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
154 + 54 = 208 |
208 - 49 = 159 |
159 + 12 = (?)
El tropiezo más frecuente en este reto aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que una simple cuenta, este juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles en pocos segundos.