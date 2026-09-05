Desafío matemático: pocos logran resolverlo en cuestión de segundos

14 × 11 = 154 | 60 - 11 = 49

La expresión queda así: 154 + 9 × 6 - 49 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 6 = 54

La expresión queda así: 154 + 54 - 49 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

154 + 54 = 208 |

208 - 49 = 159 |

159 + 12 = (?)



Resultado final: 171

El tropiezo más frecuente en este reto aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que una simple cuenta, este juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles en pocos segundos.