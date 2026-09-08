Javier Milei oficializó 63 nombramientos en la Justicia y el Ministerio Público

La mayor cantidad de cargos se concentra en la Ciudad de Buenos Aires, aunque la tanda también incluye nombramientos en Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Chubut y la provincia de Buenos Aires.

Entre los nuevos magistrados figuran Valeria Pérez Casado, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; Florentino Malaponte, en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; y María Soledad Mancini y Facundo Carlos Cortés, quienes fueron designados en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

También fueron oficializados nombramientos en tribunales orales criminales y correccionales y en juzgados nacionales con competencia civil, comercial y penal.

La nómina incluye, entre otros, a Walter Alfredo Cavassa, Valeria Alejandra Rico, Ramiro Ariel Mariño, Julio César Di Giorgio, Ramiro Velasco, Pablo César Cina, Miguel Ángel Asturias, Sebastián Rodrigo Ghersi, Diego Andrés Villanueva y Mariana Salduna.

En el interior del país también se concretaron designaciones para tribunales federales de Catamarca y Comodoro Rivadavia, además de cargos en las cámaras federales de Rosario, Córdoba y San Justo.

Los nuevos fiscales y defensores

El segundo bloque de la tanda corresponde al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa. En este caso, los decretos alcanzan a 21 cargos entre fiscalías y defensorías nacionales y federales. Hay designaciones tanto en la Capital Federal como en distintas jurisdicciones del interior.

Entre los fiscales nombrados aparecen Santiago Roldán, Natalia Cecilia Crede, Daniel Fernando Cano, Matías Ezequiel Eidem, Juan Noel Varela, Patricia Luján Cisnero, Ornella Romina Riggittano y María Ángeles Ramos.

También se formalizaron designaciones de defensores públicos para distintos fueros y jurisdicciones. La nómina incluye cargos ante tribunales orales, juzgados federales y la Cámara Federal de Casación Penal.

Entre ellos se encuentran Ana Clarisa Galán Muñoz, Maximiliano Eduardo Nicolás, Leandro Gastón, Nuria Saba Sardañons, Paula Inés Lo Gioia y Carlos Nicolás Escandar.