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Javier Milei oficializó 63 nombramientos en la Justicia y el Ministerio Público

El Presidente firmó los decretos que formalizan 42 designaciones judiciales y otras 21 en fiscalías y defensorías. Los cargos habían recibido previamente el acuerdo del Senado.

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Javier Milei oficializó 63 nombramientos en la Justicia y el Ministerio Público

Javier Milei oficializó 63 nombramientos en la Justicia y el Ministerio Público

Javier Milei oficializó este martes una amplia tanda de nombramientos en la Justicia y el Ministerio Público. A través de una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó 63 designaciones que habían sido aprobadas previamente por el Senado de la Nación.

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La medida quedó plasmada en los decretos 876/2026 al 938/2026, publicados en la misma edición del Boletín Oficial. Del total, 42 corresponden a cargos judiciales, mientras que los 21 restantes son para fiscales y defensores públicos.

Las designaciones alcanzan a tribunales, juzgados y cámaras nacionales y federales, además de fiscalías y defensorías ubicadas tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintas provincias.

Qué cargos judiciales fueron cubiertos

El grupo más numeroso corresponde a la Justicia. Entre las designaciones aparecen jueces de primera instancia, magistrados de tribunales orales y vocales de cámaras nacionales y federales.

La mayor cantidad de cargos se concentra en la Ciudad de Buenos Aires, aunque la tanda también incluye nombramientos en Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Chubut y la provincia de Buenos Aires.

Entre los nuevos magistrados figuran Valeria Pérez Casado, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; Florentino Malaponte, en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; y María Soledad Mancini y Facundo Carlos Cortés, quienes fueron designados en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

También fueron oficializados nombramientos en tribunales orales criminales y correccionales y en juzgados nacionales con competencia civil, comercial y penal.

La nómina incluye, entre otros, a Walter Alfredo Cavassa, Valeria Alejandra Rico, Ramiro Ariel Mariño, Julio César Di Giorgio, Ramiro Velasco, Pablo César Cina, Miguel Ángel Asturias, Sebastián Rodrigo Ghersi, Diego Andrés Villanueva y Mariana Salduna.

En el interior del país también se concretaron designaciones para tribunales federales de Catamarca y Comodoro Rivadavia, además de cargos en las cámaras federales de Rosario, Córdoba y San Justo.

Los nuevos fiscales y defensores

El segundo bloque de la tanda corresponde al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa. En este caso, los decretos alcanzan a 21 cargos entre fiscalías y defensorías nacionales y federales. Hay designaciones tanto en la Capital Federal como en distintas jurisdicciones del interior.

Entre los fiscales nombrados aparecen Santiago Roldán, Natalia Cecilia Crede, Daniel Fernando Cano, Matías Ezequiel Eidem, Juan Noel Varela, Patricia Luján Cisnero, Ornella Romina Riggittano y María Ángeles Ramos.

También se formalizaron designaciones de defensores públicos para distintos fueros y jurisdicciones. La nómina incluye cargos ante tribunales orales, juzgados federales y la Cámara Federal de Casación Penal.

Entre ellos se encuentran Ana Clarisa Galán Muñoz, Maximiliano Eduardo Nicolás, Leandro Gastón, Nuria Saba Sardañons, Paula Inés Lo Gioia y Carlos Nicolás Escandar.

En pocas palabras

  • Javier Milei oficializó: 63 designaciones en la Justicia y el Ministerio Público, con acuerdo del Senado.
  • Detalle de nombramientos: 42 cargos judiciales y 21 para fiscalías y defensorías.
  • Alcance geográfico: Designaciones en CABA, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Chubut y Buenos Aires.
Resumen generado por Thinkindot AI
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