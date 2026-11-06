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Desafío matemático: la cuenta que complica a muchos y pocos logran resolver

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 14 × 7 + 30 + 23 - (10 + 11) + 28.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

10 + 11 = 21

La expresión queda así: 14 × 7 + 30 + 23 - 21 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

14 × 7 = 98

La expresión queda así: 98 + 30 + 23 - 21 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

98 + 30 = 128 |

128 + 23 = 151 |

151 - 21 = 130 |

130 + 28 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés descifrar esta operación con restas antes de seguir leyendo?

Resultado final: 158

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un ejercicio breve y entretenido para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mantener activa la agilidad mental.

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