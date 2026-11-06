Desafío matemático: la cuenta que complica a muchos y pocos logran resolver

10 + 11 = 21

La expresión queda así: 14 × 7 + 30 + 23 - 21 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

14 × 7 = 98

La expresión queda así: 98 + 30 + 23 - 21 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

98 + 30 = 128 |

128 + 23 = 151 |

151 - 21 = 130 |

130 + 28 = ?

Resultado final: 158

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un ejercicio breve y entretenido para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mantener activa la agilidad mental.