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Desafío Matemático: el desafío está en los paréntesis

Para superar este Desafío Matemático hay que aplicar la regla PEMDAS antes de avanzar con sumas y restas.

Desafío Matemático: el desafío está en los paréntesis

Este Desafío Matemático pone en juego la atención y la capacidad de razonamiento desde el primer vistazo. La consigna es resolver correctamente la expresión 10² + 6 × (16 + 9) - 20 antes de que pasen 10 segundos, sin dejarse llevar por la apariencia sencilla de la cuenta.

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10² + 6 × (16 + 9) - 20

Para evitar errores, conviene recordar la jerarquía de operaciones: primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias si las hubiera, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas de izquierda a derecha. Ese orden es la guía para que el resultado no dependa de la intuición, sino de una regla clara.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, vale la pena intentar hacer la cuenta mentalmente o en un papel. El reto está en no adelantarse y respetar cada etapa, porque un cambio mínimo en el orden puede modificar por completo la respuesta.

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 9 = 25

La expresión queda así: 10² + 6 × 25 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

10² = 100

La expresión queda así: 100 + 6 × 25 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 25 = 150

La expresión queda así: 100 + 150 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en los paréntesis

100 + 150 = 250 | 250 - 20 = 230

La expresión queda así: 230

Resultado final: 230

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien como entrenamiento rápido: obliga a frenar un segundo, observar la estructura de la cuenta y aplicar una regla simple que ordena el razonamiento.

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