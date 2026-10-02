Desafío Matemático: el desafío está en los paréntesis

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 9 = 25

La expresión queda así: 10² + 6 × 25 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

10² = 100

La expresión queda así: 100 + 6 × 25 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 25 = 150

La expresión queda así: 100 + 150 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

100 + 150 = 250 | 250 - 20 = 230

La expresión queda así: 230

Resultado final: 230

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien como entrenamiento rápido: obliga a frenar un segundo, observar la estructura de la cuenta y aplicar una regla simple que ordena el razonamiento.