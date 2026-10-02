Desafío Matemático: el desafío está en los paréntesis

1) Paréntesis
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 9 = 25
La expresión queda así: 10² + 6 × 25 - 20
2) Potencia
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
10² = 100
La expresión queda así: 100 + 6 × 25 - 20
3) Multiplicación
Luego se resuelve la multiplicación restante.
6 × 25 = 150
La expresión queda así: 100 + 150 - 20
4) Sumas y restas
Se termina operando de izquierda a derecha.
100 + 150 = 250 | 250 - 20 = 230
La expresión queda así: 230
Resultado final: 230
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien como entrenamiento rápido: obliga a frenar un segundo, observar la estructura de la cuenta y aplicar una regla simple que ordena el razonamiento.