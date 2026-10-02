En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Fuerte

Futbolista confirmó que fue abusado por un amigo de su pareja y contó los detalles del infierno que vivió

Conmoción en el fútbol: famoso futbolista reveló que fue víctima de una agresión sexual y dio detalles escabrosos. Enterate.

Futbolista confirmó que fue abusado por un amigo de su pareja y contó los detalles del infierno que vivió

El exfutbolista inglés Andy Carroll, recordado por sus pasos por Liverpool y Newcastle, reveló uno de los episodios más traumáticos de su vida en su autobiografía Owning It: en 2021 sufrió una agresión sexual por parte de un hombre conocido por su entonces pareja.

Leé también Disney+: VisionQuest, la nueva serie original de Marvel, presentó un nuevo tráiler
Disney+: VisionQuest, la nueva serie original de Marvel, presentó un nuevo tráiler. (Foto: Gentileza Disney)

Carroll decidió contar públicamente lo ocurrido años después de aquel episodio y reconoció que el trauma todavía permanece. El agresor fue condenado y pasó tres años en prisión por los hechos.

Según relata el exdelantero en su libro, todo ocurrió una noche en la que el hombre, amigo de su exmujer, se presentó en su casa para ver un combate de boxeo. Su pareja no se encontraba allí.

Carroll contó que había tomado varias copas y que comenzó a sentirse mareado e incómodo, por lo que decidió irse a dormir antes que el visitante.

Sin embargo, durante la madrugada se despertó y descubrió que el hombre intentaba practicarle sexo oral sin su consentimiento.

El futbolista reaccionó inmediatamente y lo echó de la vivienda. Según su relato, cuando el agresor intentó regresar, Carroll le dio una bofetada que lo dejó inconsciente.

Después llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron al domicilio, según recuerda en su autobiografía, lo encontraron “sollozando en brazos de la niñera de sus hijos”.

El episodio derivó en un proceso judicial que Carroll describe como “humillante, vergonzoso y absolutamente terrible”. El hombre fue finalmente condenado por los hechos y cumplió una pena de tres años de prisión.

Carroll decidió mantener en reserva su identidad, pero sí quiso contar públicamente lo ocurrido para explicar una parte de su historia que durante años había permanecido en silencio.

“Fui agredido sexualmente. Da miedo pensarlo, solo unas pocas personas lo sabían hasta ahora”, reconoció el exjugador.

El futbolista contó que incluso tuvo dudas antes de incluir el episodio en su autobiografía y que durante mucho tiempo evitó hablar con su editor sobre el tema.

“Lou y yo pasamos mucho tiempo discutiendo si debíamos mencionarlo en este libro o no. Evité a mi editor durante tanto tiempo que probablemente sospecharon que me acobardé”, relató.

Sin embargo, finalmente tomó la decisión de hacerlo público por una razón: quería que su experiencia pudiera servirle a otras personas que hayan atravesado una situación similar.

“Da miedo hablar de ello, pero me ha convertido en la persona que soy hoy tanto como cualquier otra cosa. Y si al hablar de ello consigo ayudar, aunque sea a una sola persona, habrá valido la pena”, reflexionó.

La revelación aparece ahora en Owning It, donde Carroll reconstruye distintos momentos de su vida y su carrera, pero también se anima a contar por primera vez públicamente el episodio que, según sus propias palabras, todavía forma parte de su trauma.

En pocas palabras

  • Andy Carroll: El exfutbolista inglés reveló que sufrió una agresión sexual en 2021.
  • Condena: El agresor, amigo de su expareja, fue condenado y cumplió tres años de prisión.
  • Motivación: Carroll contó su experiencia para ayudar a otras víctimas.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Ni tierra ni macetas: tres plantas que crecen en agua y son ideales para el hogar
Cómo descongelar la carne en 5 minutos sin el microondas: el truco casero que pocos conocen
Ricardo Arjona sorprendió con una colaboración inesperada y lanzó una canción que dará que hablar

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar