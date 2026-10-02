Futbolista confirmó que fue abusado por un amigo de su pareja y contó los detalles del infierno que vivió

Sin embargo, durante la madrugada se despertó y descubrió que el hombre intentaba practicarle sexo oral sin su consentimiento.

El futbolista reaccionó inmediatamente y lo echó de la vivienda. Según su relato, cuando el agresor intentó regresar, Carroll le dio una bofetada que lo dejó inconsciente.

Después llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron al domicilio, según recuerda en su autobiografía, lo encontraron “sollozando en brazos de la niñera de sus hijos”.

El episodio derivó en un proceso judicial que Carroll describe como “humillante, vergonzoso y absolutamente terrible”. El hombre fue finalmente condenado por los hechos y cumplió una pena de tres años de prisión.

Carroll decidió mantener en reserva su identidad, pero sí quiso contar públicamente lo ocurrido para explicar una parte de su historia que durante años había permanecido en silencio.

“Fui agredido sexualmente. Da miedo pensarlo, solo unas pocas personas lo sabían hasta ahora”, reconoció el exjugador.

El futbolista contó que incluso tuvo dudas antes de incluir el episodio en su autobiografía y que durante mucho tiempo evitó hablar con su editor sobre el tema.

“Lou y yo pasamos mucho tiempo discutiendo si debíamos mencionarlo en este libro o no. Evité a mi editor durante tanto tiempo que probablemente sospecharon que me acobardé”, relató.

Sin embargo, finalmente tomó la decisión de hacerlo público por una razón: quería que su experiencia pudiera servirle a otras personas que hayan atravesado una situación similar.

“Da miedo hablar de ello, pero me ha convertido en la persona que soy hoy tanto como cualquier otra cosa. Y si al hablar de ello consigo ayudar, aunque sea a una sola persona, habrá valido la pena”, reflexionó.

La revelación aparece ahora en Owning It, donde Carroll reconstruye distintos momentos de su vida y su carrera, pero también se anima a contar por primera vez públicamente el episodio que, según sus propias palabras, todavía forma parte de su trauma.