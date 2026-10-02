Desafío Matemático: este reto con sumas y restas puede sorprenderte al resolver

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

12 + 13 = 25

La expresión queda así: 25 × 7 - 24 ÷ 6 + 23

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

25 × 7 = 175 | 24 ÷ 6 = 4

La expresión queda así: 175 - 4 + 23

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

175 - 4 = 171 | 171 + 23 = 194

La expresión queda así: 194

Resultado final: 194

El error más común en esta cuenta es empezar a sumar y restar desde el primer número, sin resolver antes los paréntesis y las multiplicaciones. Por eso este tipo de juego sirve para entrenar concentración, cálculo mental y rapidez, pero también para recordar que en matemática el orden puede cambiar por completo el camino hacia la respuesta correcta.