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Desafío Matemático: este reto con sumas y restas puede sorprenderte al resolver

Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene seguir el orden matemático correcto porque un paso fuera de orden cambia toda la respuesta.

Desafío Matemático: este reto con sumas y restas puede sorprenderte al resolver

Este Desafío Matemático pone en juego la atención y la capacidad de razonamiento, porque a simple vista parece una cuenta directa, pero el orden de las operaciones define todo. La consigna es resolver correctamente la expresión (12 + 13) × 7 - 24 ÷ 6 + 23 antes de que pasen 10 segundos.

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(12 + 13) × 7 - 24 ÷ 6 + 23

Para encarar este reto conviene recordar la jerarquía de operaciones: primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias si aparecen, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas, siempre de izquierda a derecha cuando tienen la misma prioridad.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, vale la pena intentar hacer la cuenta mentalmente o en papel. El desafío no está en operar números difíciles, sino en no saltear el orden correcto.

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

12 + 13 = 25

La expresión queda así: 25 × 7 - 24 ÷ 6 + 23

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

25 × 7 = 175 | 24 ÷ 6 = 4

La expresión queda así: 175 - 4 + 23

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

175 - 4 = 171 | 171 + 23 = 194

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto con sumas y restas puede sorprenderte al resolver

La expresión queda así: 194

Resultado final: 194

El error más común en esta cuenta es empezar a sumar y restar desde el primer número, sin resolver antes los paréntesis y las multiplicaciones. Por eso este tipo de juego sirve para entrenar concentración, cálculo mental y rapidez, pero también para recordar que en matemática el orden puede cambiar por completo el camino hacia la respuesta correcta.

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