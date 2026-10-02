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Desafío Matemático: el desafío está en una prioridad escondida

Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene respetar la jerarquía de operaciones sin revelar antes de tiempo la solución.

Desafío Matemático: el desafío está en una prioridad escondida

Este Desafío Matemático pone en juego la atención y el razonamiento rápido: la clave está en no apurarse con las sumas y respetar el orden correcto. La consigna es resolver (18 + 15) × 4 - 27 ÷ 3 + 31 antes de que pasen 10 segundos, sin perder de vista qué operación corresponde hacer primero.

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(18 + 15) × 4 - 27 ÷ 3 + 31

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en una prioridad escondida

Para encarar bien esta cuenta, conviene recordar la jerarquía de operaciones. Primero se resuelven los paréntesis; después, las potencias si aparecieran; más tarde, multiplicaciones y divisiones; y recién al final, sumas y restas, siempre de izquierda a derecha cuando tienen la misma prioridad.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, vale hacer un intento rápido y anotar el resultado. Muchas veces el error aparece por resolver de corrido, como si todas las operaciones tuvieran el mismo peso. En este caso, el paréntesis marca el primer movimiento y cambia todo el recorrido de la cuenta.

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

18 + 15 = 33

La expresión queda así: 33 × 4 - 27 ÷ 3 + 31

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

33 × 4 = 132 | 27 ÷ 3 = 9

La expresión queda así: 132 - 9 + 31

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

132 - 9 = 123 | 123 + 31 = 154

La expresión queda así: 154

Resultado final: 154

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien: parece una cuenta simple, pero obliga a frenar un segundo, ordenar la mirada y activar el razonamiento lógico.

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