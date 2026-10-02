Desafío Matemático: el desafío está en una prioridad escondida

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

18 + 15 = 33

La expresión queda así: 33 × 4 - 27 ÷ 3 + 31

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

33 × 4 = 132 | 27 ÷ 3 = 9

La expresión queda así: 132 - 9 + 31

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

132 - 9 = 123 | 123 + 31 = 154

La expresión queda así: 154

Resultado final: 154

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien: parece una cuenta simple, pero obliga a frenar un segundo, ordenar la mirada y activar el razonamiento lógico.