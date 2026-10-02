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Desafío PEMDAS

Desafío Matemático: ¿podés descifrar esta operación con restas antes de seguir leyendo?

Este Desafío Matemático exige aplicar la regla PEMDAS sin revelar antes de tiempo la solución.

Desafío Matemático: ¿podés descifrar esta operación con restas antes de seguir leyendo?

Este Desafío Matemático combina atención y razonamiento en una cuenta que parece directa, pero exige mirar el orden de cada operación. La consigna es resolver correctamente la expresión (8 + 7)² - 9 × 7 + 18 antes de que pasen 10 segundos, sin saltear pasos ni resolver de memoria.

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(8 + 7)² - 9 × 7 + 18

Para evitar errores, conviene recordar la jerarquía de operaciones: primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias si las hubiera, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas de izquierda a derecha. Ese orden es el que marca la diferencia entre una respuesta aproximada y una respuesta correcta.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, intentá hacer la cuenta una vez por tu cuenta. Si el resultado no coincide, revisá en qué momento cambiaste el orden de las operaciones.

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

8 + 7 = 15

La expresión queda así: 15² - 9 × 7 + 18

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

15² = 225

La expresión queda así: 225 - 9 × 7 + 18

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 7 = 63

La expresión queda así: 225 - 63 + 18

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

225 - 63 = 162 | 162 + 18 = 180

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés descifrar esta operación con restas antes de seguir leyendo?

La expresión queda así: 180

Resultado final: 180

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso, este tipo de juego resulta ideal para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y convertir una cuenta breve en un reto mental entretenido.

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