Desafío Matemático: ¿podés descifrar esta operación con restas antes de seguir leyendo?

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

8 + 7 = 15

La expresión queda así: 15² - 9 × 7 + 18

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

15² = 225

La expresión queda así: 225 - 9 × 7 + 18

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 7 = 63

La expresión queda así: 225 - 63 + 18

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

225 - 63 = 162 | 162 + 18 = 180

La expresión queda así: 180

Resultado final: 180

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso, este tipo de juego resulta ideal para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y convertir una cuenta breve en un reto mental entretenido.