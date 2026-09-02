La contundente reacción de Lali Espósito tras la filtración de la fecha de su casamiento

Finalmente, Lali Espósito decidió expresarse públicamente, aunque lejos de brindar precisiones sobre los datos que habían trascendido. A través de su cuenta de X, la artista fue contundente y optó por responder de una manera tan breve como enigmática.

La cantante publicó únicamente la palabra “Fake”, acompañada por un emoji de pulgar hacia arriba y otro de un beso. Con esa escueta intervención, Lali habría dado a entender que la información difundida sobre su casamiento no sería correcta.

De todos modos, su respuesta no permitió determinar con exactitud a qué dato hacía referencia. Es decir, quedó abierta la posibilidad de que la artista estuviera desmintiendo específicamente la fecha mencionada por Pepe Ochoa o, en cambio, alguno de los otros detalles que fueron revelados sobre la celebración.

Así, lejos de despejar todas las dudas, el mensaje de Lali Espósito volvió a alimentar el misterio alrededor de uno de los acontecimientos más esperados por sus seguidores. La cantante y Pedro Rosemblat continúan manteniendo una postura sumamente reservada respecto de su boda y, por el momento, prefieren no brindar información concreta sobre cómo será el festejo.

Mientras tanto, la versión sobre el supuesto casamiento del 30 de octubre y los detalles de la celebración quedaron en el centro de la atención luego de la respuesta de la artista. Con apenas una palabra y dos emojis, Lali dejó en claro que no está dispuesta a revelar públicamente los secretos de su boda.

Qué dijo Pepe Ochoa sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rodemblat

Este martes por la noche, Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV) detalles sobre el esperado casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, quienes se comprometieron durante el verano. La información llegó luego del viaje de la cantante a Brasil, donde celebró su despedida de soltera junto a varias famosas.

Según contó el panelista en el programa de Ángel de Brito, la pareja ya tendría definida la fecha para dar el sí: "Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan el viernes 30 de octubre".

Además, Pepe Ochoa precisó que la celebración será íntima, aunque tendrá un despliegue importante. "Me hablaron de entre 150 y 200 personas. Muy chiquita para lo que es Lali, va a ser a todo trapo", señaló.

Uno de los detalles que más llamó la atención está relacionado con el menú elegido para los invitados. La pareja habría optado por una propuesta sencilla y con sello argentino. "Ya contrataron al catering. La semana pasada fueron a una reunión y ya cerraron todo. No va a haber nada elaborado a nivel plato sino que quieren cosas simples y bien argentas", explicó.

En esa línea, agregó: "En la entrada va a haber picada y asado y la idea es que el plato principal sea algo como milanesas con puré".

Por el momento, el lugar de la celebración permanece en secreto: "El lugar todavía no me lo quieren revelar pero se casan ahora. Van a hacer una ceremonia en el lugar".