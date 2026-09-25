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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9 × (18 + 7) - 5 × (28 - 9) + 16.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

18 + 7 = 25 | 28 - 9 = 19

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con signos desafía tu lectura de signos

La expresión queda así: 9 × 25 - 5 × 19 + 16

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

9 × 25 = 225 | 5 × 19 = 95

La expresión queda así: 225 - 95 + 16

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

225 - 95 = 130 |

130 + 16 = (?)

Resultado final: 146

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se empieza sumando o restando sin respetar el orden, la cuenta puede parecer sencilla, pero el resultado cambia. Estos desafíos son una forma entretenida de entrenar cálculo mental, concentración y lectura cuidadosa de cada operación.

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