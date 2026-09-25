Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

18 + 7 = 25 | 28 - 9 = 19

La expresión queda así: 9 × 25 - 5 × 19 + 16

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

9 × 25 = 225 | 5 × 19 = 95

La expresión queda así: 225 - 95 + 16

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

225 - 95 = 130 |

130 + 16 = (?)

Resultado final: 146

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se empieza sumando o restando sin respetar el orden, la cuenta puede parecer sencilla, pero el resultado cambia. Estos desafíos son una forma entretenida de entrenar cálculo mental, concentración y lectura cuidadosa de cada operación.