Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9 × (18 + 7) - 5 × (28 - 9) + 16.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9 × (18 + 7) - 5 × (28 - 9) + 16.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
18 + 7 = 25 | 28 - 9 = 19
La expresión queda así: 9 × 25 - 5 × 19 + 16
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
9 × 25 = 225 | 5 × 19 = 95
La expresión queda así: 225 - 95 + 16
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
225 - 95 = 130 |
130 + 16 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se empieza sumando o restando sin respetar el orden, la cuenta puede parecer sencilla, pero el resultado cambia. Estos desafíos son una forma entretenida de entrenar cálculo mental, concentración y lectura cuidadosa de cada operación.