Ritó involucró a Karina Jelinek en su pelea con Majo Martino y lanzó una tremenda acusación

Lejos de bajar el tono, María Eugenia respondió con dureza y el ida y vuelta entre ambas terminó incluyendo fuertes descalificaciones. La pelea no tardó en viralizarse y tomó mayor repercusión luego de que el intercambio fuera difundido en las redes sociales del programa de Ángel de Brito.

Sin embargo, la historia no terminó allí. Este jueves por la noche, María Eugenia Ritó volvió a referirse al conflicto durante un móvil con LAM y sorprendió al sumar un nuevo nombre a la polémica: Karina Jelinek.

En medio de la conversación sobre su enfrentamiento con Majo Martino, la exvedette relató que habría recibido un llamado telefónico de una persona que, según explicó, aseguraba conocer determinadas situaciones vinculadas con Martino y Jelinek.

Fue entonces cuando Ritó hizo referencia a presuntas fiestas en las que, siempre de acuerdo con lo que le habría contado esa persona, se habrían producido episodios de extorsión. La mención generó impacto debido a que incorporó a Karina Jelinek a una disputa que hasta ese momento tenía como protagonistas centrales a María Eugenia Ritó y Majo Martino.

La situación generó repercusión en el estudio y Ángel de Brito intervino para pedirle cautela a la exvedette respecto de sus dichos. Frente a esa advertencia, Ritó decidió moderar sus declaraciones y comenzó a remarcar un punto clave de su relato.

La exvedette aclaró en reiteradas oportunidades que no contaba con conocimiento directo de las supuestas situaciones que estaba mencionando. Según explicó durante el móvil, toda esa información habría llegado a ella a través de una persona que se comunicó telefónicamente y que aseguró conocer lo que presuntamente habría ocurrido.

De esta manera, el conflicto entre María Eugenia Ritó y Majo Martino sumó un nuevo giro luego de que la exvedette mencionara a Karina Jelinek y relatara información que, según dejó en claro, no había presenciado personalmente, sino que le habría sido transmitida por un informante telefónico.

Cómo fue el pedido de disculpas de Yanina Latorre a Majo Martino por sus incómodos dichos

Yanina Latorre volvió a referirse al conflicto que protagonizó con Majo Martino y reconoció públicamente que se equivocó con los comentarios que realizó sobre su compañera en SQP. Si bien ya le había pedido disculpas en privado, esta vez decidió hacerlo al aire y explicar qué había sucedido.

La polémica había generado una fuerte repercusión en redes sociales y también había derivado en un enfrentamiento con María Eugenia Ritó. Con el episodio todavía presente, Yanina asumió la responsabilidad por sus dichos y admitió que lamentaba haber lastimado a Majo.

“Pasó algo que no lo registré. Hice un mal chiste, un comentario de más. Quise decir una cosa, me expresé mal. Fue lastimada Majo, a quien amo y adoro”, reconoció la panelista.

Además, Latorre explicó que inicialmente había preferido resolver la situación puertas adentro para no exponer a su compañera, aunque finalmente consideró necesario hablar públicamente sobre lo ocurrido.

“No quiero exponer a una compañera, me equivoqué, soy humana”, sostuvo.

El conflicto se había originado luego de que Majo Martino viajara durante dos días a Miami para asistir a un recital. Según explicó la panelista, la escapada se produjo a partir de una invitación de una marca.

Al referirse al viaje, Yanina realizó una chicana y comparó la situación con la de algunas modelos que suelen viajar a Dubai. El comentario afectó a Majo, quien contó cómo se sintió al escucharlo.

“Eso que quedó flotando en el aire a mí me hizo muy mal, me quedé triste. Me pareció muy injusto porque está muy alejado de mi realidad”, expresó.

Ante la reacción de su compañera, Latorre buscó cerrar la polémica y le dejó un contundente mensaje: “Vos no tenés que explicar nada”.