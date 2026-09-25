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Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 5) × 5 - 28 ÷ 4 + 37.

Leé también Desafío matemático: ¿lográs resolver la cuenta antes de los 10 segundos?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿resolvés bien este cálculo con signos?

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

18 + 5 = 23

La expresión queda así: 23 × 5 - 28 ÷ 4 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

23 × 5 = 115 | 28 ÷ 4 = 7

La expresión queda así: 115 - 7 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

115 - 7 = 108 |

108 + 37 = (?)

Resultado final: 145

El error común en esta cuenta suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso estos juegos son una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles en pocos segundos.

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