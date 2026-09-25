Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

18 + 5 = 23

La expresión queda así: 23 × 5 - 28 ÷ 4 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

23 × 5 = 115 | 28 ÷ 4 = 7

La expresión queda así: 115 - 7 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

115 - 7 = 108 |

108 + 37 = (?)

Resultado final: 145

El error común en esta cuenta suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso estos juegos son una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles en pocos segundos.