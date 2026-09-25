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Desafío matemático: parece una cuenta sencilla, pero muchos se equivocan

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 7 × (6 + 5) - 8 × 5 + 15.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

6 + 5 = 11

La expresión queda así: 34 + 7 × 11 - 8 × 5 + 15

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

7 × 11 = 77 | 8 × 5 = 40

La expresión queda así: 34 + 77 - 40 + 15

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 77 = 111 |

111 - 40 = 71 |

71 + 15 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿te animás a resolver este juego numérico antes de seguir leyendo?

Resultado final: 86

El error común en esta cuenta es tratar toda la expresión como si tuviera una sola prioridad, avanzando de manera apurada sin separar paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a mirar con cuidado, ordenar la información y sostener la concentración hasta el último paso.

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