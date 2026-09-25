Desafío matemático: parece una cuenta sencilla, pero muchos se equivocan

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 7 × (6 + 5) - 8 × 5 + 15.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 7 × (6 + 5) - 8 × 5 + 15.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
6 + 5 = 11
La expresión queda así: 34 + 7 × 11 - 8 × 5 + 15
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
7 × 11 = 77 | 8 × 5 = 40
La expresión queda así: 34 + 77 - 40 + 15
Finalmente se opera en orden de aparición.
34 + 77 = 111 |
111 - 40 = 71 |
71 + 15 = (?)
El error común en esta cuenta es tratar toda la expresión como si tuviera una sola prioridad, avanzando de manera apurada sin separar paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a mirar con cuidado, ordenar la información y sostener la concentración hasta el último paso.