Desafío matemático: parece una cuenta sencilla, pero muchos se equivocan

6 + 5 = 11

La expresión queda así: 34 + 7 × 11 - 8 × 5 + 15

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

7 × 11 = 77 | 8 × 5 = 40

La expresión queda así: 34 + 77 - 40 + 15

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 77 = 111 |

111 - 40 = 71 |

71 + 15 = (?)

Resultado final: 86

El error común en esta cuenta es tratar toda la expresión como si tuviera una sola prioridad, avanzando de manera apurada sin separar paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a mirar con cuidado, ordenar la información y sostener la concentración hasta el último paso.