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La inesperada noticia que recibió Mac Allister en Liverpool: "Estoy muy triste"

El mediocampista argentino tiene contrato hasta 2028, pero reveló que el club no le ofreció una extensión y que la situación le genera tristeza. Además, contó que tuvo una propuesta para irse y explicó por qué decidió quedarse.

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La inesperada noticia que recibió Mac Allister en Liverpool y que lo entristeció

La inesperada noticia que recibió Mac Allister en Liverpool y que lo entristeció

Alexis Mac Allister atraviesa un escenario particular en Liverpool. El mediocampista argentino tiene contrato con el club inglés hasta 2028, pero recibió una noticia que no esperaba: la institución no tiene previsto ofrecerle, por el momento, una extensión de su vínculo.

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El propio campeón del mundo reconoció que la decisión le provocó tristeza, especialmente después de ver cómo dos de sus compañeros, Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch, renovaron sus respectivos contratos.

“Veo que Dominik y Ryan renuevan sus contratos, y eso me alegra mucho porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me entristece un poco no haber conseguido el mío”, expresó Mac Allister en la previa del debut de Liverpool en la Champions League ante Atlético de Madrid.

A pesar de la situación, el argentino dejó en claro que su compromiso con el equipo no cambió y que continuará dando el máximo mientras permanezca en Anfield.

“Todo el mundo puede ver que doy el 100% por este club de fútbol, todos los días en los entrenamientos y en los partidos”, afirmó.

Mac Allister tuvo una posibilidad de irse de Liverpool

El mediocampista también reveló que durante el último mercado de pases tuvo una alternativa concreta para abandonar Liverpool. “Existía la posibilidad. Tuve la opción de irme este verano”, reconoció.

Sin embargo, decidió continuar en Inglaterra porque considera que todavía está en el lugar indicado para su carrera. “Creo que ahora mismo estoy en el club adecuado y tengo la mentalidad para dar el 100% por este club”, explicó.

Ante la consulta sobre por qué rechazó esa posibilidad, fue contundente: “Porque este es el club adecuado. Me encanta estar aquí, y esto es algo especial”.

Mac Allister también destacó el vínculo que construyó con Liverpool y con la ciudad desde su llegada. “Me encanta este club, me encanta estar aquí, me encantan los aficionados”, sostuvo.

Qué le dijo Liverpool sobre su contrato

El argentino contó que no mantuvo una conversación directa con los dirigentes del club sobre la decisión de no ofrecerle una renovación.

Según explicó, la información fue transmitida a través de su representante. “En realidad no. No hubo ninguna conversación directa conmigo, fue con mi agente”, señaló cuando le preguntaron si Liverpool le había explicado personalmente los motivos.

Mac Allister evitó especular sobre las razones de la decisión y aclaró que no quería atribuirle al club algo que no le hubieran comunicado. “No quiero decir cosas que nunca dijeron, pero lo que entendí de mi agente fue que no estaban en condiciones de renovarme el contrato”, explicó.

La puerta a una renovación sigue abierta

Aunque admitió que la situación lo afecta, el mediocampista no descartó que el escenario pueda modificarse en el futuro. “Tal vez. No lo sé. Dependerá de mi rendimiento este año”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de que Liverpool cambie de postura.

Incluso consideró que el club tiene motivos para esperar antes de tomar una decisión definitiva, aunque manifestó su deseo de que finalmente exista una nueva propuesta. “Tienen razón al tomar esa decisión, pero espero que cambien de opinión”, sostuvo.

Mientras tanto, Mac Allister aseguró que seguirá comprometido con el equipo. “Es muy triste porque ganamos una Premier League juntos, hemos pasado por momentos difíciles juntos y siempre doy lo mejor de mí. Ya veremos qué pasa”, concluyó.

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