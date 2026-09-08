La inesperada noticia que recibió Mac Allister en Liverpool: "Estoy muy triste"

“Todo el mundo puede ver que doy el 100% por este club de fútbol, todos los días en los entrenamientos y en los partidos”, afirmó.

Mac Allister tuvo una posibilidad de irse de Liverpool

El mediocampista también reveló que durante el último mercado de pases tuvo una alternativa concreta para abandonar Liverpool. “Existía la posibilidad. Tuve la opción de irme este verano”, reconoció.

Sin embargo, decidió continuar en Inglaterra porque considera que todavía está en el lugar indicado para su carrera. “Creo que ahora mismo estoy en el club adecuado y tengo la mentalidad para dar el 100% por este club”, explicó.

Ante la consulta sobre por qué rechazó esa posibilidad, fue contundente: “Porque este es el club adecuado. Me encanta estar aquí, y esto es algo especial”.

Mac Allister también destacó el vínculo que construyó con Liverpool y con la ciudad desde su llegada. “Me encanta este club, me encanta estar aquí, me encantan los aficionados”, sostuvo.

Qué le dijo Liverpool sobre su contrato

El argentino contó que no mantuvo una conversación directa con los dirigentes del club sobre la decisión de no ofrecerle una renovación.

Según explicó, la información fue transmitida a través de su representante. “En realidad no. No hubo ninguna conversación directa conmigo, fue con mi agente”, señaló cuando le preguntaron si Liverpool le había explicado personalmente los motivos.

Mac Allister evitó especular sobre las razones de la decisión y aclaró que no quería atribuirle al club algo que no le hubieran comunicado. “No quiero decir cosas que nunca dijeron, pero lo que entendí de mi agente fue que no estaban en condiciones de renovarme el contrato”, explicó.

La puerta a una renovación sigue abierta

Aunque admitió que la situación lo afecta, el mediocampista no descartó que el escenario pueda modificarse en el futuro. “Tal vez. No lo sé. Dependerá de mi rendimiento este año”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de que Liverpool cambie de postura.

Incluso consideró que el club tiene motivos para esperar antes de tomar una decisión definitiva, aunque manifestó su deseo de que finalmente exista una nueva propuesta. “Tienen razón al tomar esa decisión, pero espero que cambien de opinión”, sostuvo.

Mientras tanto, Mac Allister aseguró que seguirá comprometido con el equipo. “Es muy triste porque ganamos una Premier League juntos, hemos pasado por momentos difíciles juntos y siempre doy lo mejor de mí. Ya veremos qué pasa”, concluyó.