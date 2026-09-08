Ravier negó una hipótesis de "conflicto bélico" por Malvinas y desmintió la consulta de Milei a Trump

En tanto, Ravier aclaró que Milei "no habló ni consultó" al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ni al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, antes del discurso pronunciado la semana pasada por cadena nacional. No obstante, admitió que espera sus apoyos en el reclamo de soberanía.

En tanto, ante la consulta sobre la construcción de la Base Naval en Ushuaia anunciada por Milei, el vocero de la Casa Rosada confirmó que "va a ser financiada 100% por Argentina" y que el Presidente "le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que incluya las partidas de fondos en el Presupuesto 2027".

Milei le pidió al ministro Caputo que incluya las partidas de fondos para la base naval en el Presupuesto 2027, contó Ravier (Foto: archivo).

Al respecto, Ravier expresó que el gasto será asumido íntegramente con recursos argentinos y que "no afecta el superávit fiscal" con el que se comprometió a sostener el gobierno nacional. “No hay ningún acuerdo con los Estados Unidos, ningún apoyo de ninguna índole”, expresó.

“Nosotros creemos que hay que hacer las cosas bien y en esta materia, ante la posible exploración y explotación de petróleo en la zona de disputa, son medidas unilaterales de la Argentina. Repito; no ha habido un acuerdo con Estados Unidos para construir esta base naval y no ha habido un pedido del presidente Milei a Donald Trump”, agregó el vocero.

“Nosotros creemos que el Reino Unido es el pasado y que la Argentina es el futuro. Y que esta base naval tiene como prioridad mirar no solo a las Islas Malvinas, sino también a la Antártida, porque hay un lugar estratégico ahí para todo lo que va a venir”, señaló.

Ravier también aclaró que Milei "actuó de forma unilateral", al decidir las sanciones en contra de las empresas que colaboren o exploten ilegalmente los recursos en la plataforma marítima argentina .

Malvinas, la relación con Chile y el viaje a Londres

El vocero presidencial sostuvo que “Chile va a apoyar a la Argentina en su reclamo de soberanía, como quedó claro en la comunicación conjunta” de ambos presidentes en la última visita de Milei al país trasandino. Además, recordó que el presidente José Antonio Kast “se comprometió a no proveer ayuda logística para la explotación de hidrocarburos en Malvinas”.

En esa línea, Ravier dijo "desconocer" el anuncio del gobierno chileno sobre la creación de un corredor marítimo entre Punta Arenas y Malvinas, que colaboraría en la logística naval con Inglaterra.

El vocero admitió que “está la posibilidad” de que Milei viaje antes de fin de año a Londres para participar, como lo hará en París, de un evento en busca de inversiones empresarias, conocido como “Argentina Week”.

“En Nueva York tuvimos hace poco una Argentina Week y ahora también se anunció otro en París para septiembre, donde Argentina va a ir a buscar inversiones. Sobre el Argentina Week en Londres, por el momento no está confirmada la presencia del Presidente. En cuanto conozcamos la agenda, se comunicará. No tengo fechas ni la confirmación del viaje del Presidente a Londres, pero sí está la posibilidad”, respondió Ravier.