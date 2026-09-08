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Adrián Ravier
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Ravier negó una hipótesis de "conflicto bélico" por Malvinas y desmintió la consulta de Milei a Trump

El vocero presidencial expresó que el reclamo por la soberanía "es pacífico" y que el Presidente "no habló del tema" con su par de Estados Unidos ni con el primer ministro de Israel.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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El vocero presidencial

El vocero presidencial, Adrián Ravier, respondió preguntas sobre las medidas anunciadas en reclamo de la soberanía de Malvinas (Foto: Casa Rosada).

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el reclamo del gobierno argentino por la soberanía sobre las islas Malvinas "es diplomático y pacífico" y no hay una hipótesis de "conflicto bélico" por la "ocupación" de Gran Bretaña.

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En declaraciones ante periodistas acreditados en la Casa Rosada, Ravier dijo que “el reclamo que todos pudieron escuchar en cadena nacional es pacífico, diplomático y no militar”.

Es totalmente distinto", aclaró el funcionario cuando se lo consultó sobre las comparaciones con el exdictador Leopoldo Galtieri, cuando este último declaró la guerra a Inglaterra en 1982.

“Estos anuncios provienen de un gobierno democrático y cualquier relación que se quiera hacer nos parece equivocada”, respondió Ravier.

En tanto, Ravier aclaró que Milei "no habló ni consultó" al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ni al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, antes del discurso pronunciado la semana pasada por cadena nacional. No obstante, admitió que espera sus apoyos en el reclamo de soberanía.

En tanto, ante la consulta sobre la construcción de la Base Naval en Ushuaia anunciada por Milei, el vocero de la Casa Rosada confirmó que "va a ser financiada 100% por Argentina" y que el Presidente "le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que incluya las partidas de fondos en el Presupuesto 2027".

Milei le pidi&oacute; al ministro Caputo que incluya las partidas de fondos para la base naval en el Presupuesto 2027, cont&oacute; Ravier (Foto: archivo).

Milei le pidió al ministro Caputo que incluya las partidas de fondos para la base naval en el Presupuesto 2027, contó Ravier (Foto: archivo).

Al respecto, Ravier expresó que el gasto será asumido íntegramente con recursos argentinos y que "no afecta el superávit fiscal" con el que se comprometió a sostener el gobierno nacional. “No hay ningún acuerdo con los Estados Unidos, ningún apoyo de ninguna índole”, expresó.

“Nosotros creemos que hay que hacer las cosas bien y en esta materia, ante la posible exploración y explotación de petróleo en la zona de disputa, son medidas unilaterales de la Argentina. Repito; no ha habido un acuerdo con Estados Unidos para construir esta base naval y no ha habido un pedido del presidente Milei a Donald Trump”, agregó el vocero.

“Nosotros creemos que el Reino Unido es el pasado y que la Argentina es el futuro. Y que esta base naval tiene como prioridad mirar no solo a las Islas Malvinas, sino también a la Antártida, porque hay un lugar estratégico ahí para todo lo que va a venir”, señaló.

Ravier también aclaró que Milei "actuó de forma unilateral", al decidir las sanciones en contra de las empresas que colaboren o exploten ilegalmente los recursos en la plataforma marítima argentina .

Malvinas, la relación con Chile y el viaje a Londres

El vocero presidencial sostuvo que “Chile va a apoyar a la Argentina en su reclamo de soberanía, como quedó claro en la comunicación conjunta” de ambos presidentes en la última visita de Milei al país trasandino. Además, recordó que el presidente José Antonio Kast “se comprometió a no proveer ayuda logística para la explotación de hidrocarburos en Malvinas”.

En esa línea, Ravier dijo "desconocer" el anuncio del gobierno chileno sobre la creación de un corredor marítimo entre Punta Arenas y Malvinas, que colaboraría en la logística naval con Inglaterra.

El vocero admitió que “está la posibilidad” de que Milei viaje antes de fin de año a Londres para participar, como lo hará en París, de un evento en busca de inversiones empresarias, conocido como “Argentina Week”.

“En Nueva York tuvimos hace poco una Argentina Week y ahora también se anunció otro en París para septiembre, donde Argentina va a ir a buscar inversiones. Sobre el Argentina Week en Londres, por el momento no está confirmada la presencia del Presidente. En cuanto conozcamos la agenda, se comunicará. No tengo fechas ni la confirmación del viaje del Presidente a Londres, pero sí está la posibilidad”, respondió Ravier.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Reclamo por Malvinas: El vocero presidencial Adrián Ravier afirmó que el reclamo argentino por las islas es pacífico y sin previsión de conflicto bélico.
  • Medidas unilaterales: Ravier aclaró que Javier Milei actuó de forma unilateral y no consultó a Donald Trump ni a Benjamín Netanyahu sobre las medidas contra empresas.
  • Base Naval Ushuaia: La construcción de la base será financiada 100% por Argentina y se incluirán fondos en el Presupuesto 2027.
Resumen generado por Thinkindot AI
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