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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (27 + 15) × 5 - 30 ÷ 3 + 19.

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La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés resolver este cálculo con paréntesis antes de ver la solución?

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

27 + 15 = 42

La expresión queda así: 42 × 5 - 30 ÷ 3 + 19

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

42 × 5 = 210 | 30 ÷ 3 = 10

La expresión queda así: 210 - 10 + 19

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

210 - 10 = 200 |

200 + 19 =

Resultado final: 219

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, mirar la estructura de la cuenta y aplicar reglas simples con precisión. Además, suma un componente lúdico ideal para desafiar a otras personas y comparar métodos de resolución.

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