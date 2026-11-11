Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

27 + 15 = 42

La expresión queda así: 42 × 5 - 30 ÷ 3 + 19

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

42 × 5 = 210 | 30 ÷ 3 = 10

La expresión queda así: 210 - 10 + 19

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

210 - 10 = 200 |

200 + 19 =

Resultado final: 219

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, mirar la estructura de la cuenta y aplicar reglas simples con precisión. Además, suma un componente lúdico ideal para desafiar a otras personas y comparar métodos de resolución.