Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (27 + 15) × 5 - 30 ÷ 3 + 19.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (27 + 15) × 5 - 30 ÷ 3 + 19.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
27 + 15 = 42
La expresión queda así: 42 × 5 - 30 ÷ 3 + 19
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
42 × 5 = 210 | 30 ÷ 3 = 10
La expresión queda así: 210 - 10 + 19
El cierre se hace de izquierda a derecha.
210 - 10 = 200 |
200 + 19 =
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, mirar la estructura de la cuenta y aplicar reglas simples con precisión. Además, suma un componente lúdico ideal para desafiar a otras personas y comparar métodos de resolución.