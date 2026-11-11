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El papa León XIV, en la cárcel de Devoto: el emotivo encuentro con los presos en su último día en Argentina

El Sumo Pontífice llegó al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires este miércoles por la mañana. La actividad forma parte de su agenda pastoral antes de trasladarse a Luján, donde celebrará una misa frente a la Basílica.

El papa León XIV visita la cárcel de Devoto: el encuentro con los presos en la última jornada de su gira (Foto: Reuters)

El papa León XIV visita la cárcel de Devoto: el encuentro con los presos en la última jornada de su gira (Foto: Reuters)

El papa León XIV inició este miércoles la última jornada de su histórica visita a la Argentina con una recorrida por la cárcel de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro con las personas privadas de su libertad forma parte de las actividades pastorales previstas por el Vaticano y representa uno de los momentos más significativos de su paso por el país.

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La actividad comenzó a las 8 en el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Allí, el Pontífice tiene previsto reunirse con un grupo de internos, escuchar sus testimonios y compartir un mensaje.

La visita se desarrolla en un contexto particular: el penal atraviesa un proceso de desocupación y traslado de detenidos hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz.

Después de su paso por Devoto, León XIV continuará su agenda en Luján, donde a las 10 celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Será uno de los últimos grandes encuentros de su visita apostólica antes de partir rumbo a Perú.

Los conmovedores testimonios de los presos ante el papa León XIV

Durante el encuentro en la cárcel de Devoto, dos internos compartieron sus historias de vida y cómo el acercamiento a la fe transformó sus caminos. Cristian y Maximiliano relataron sus experiencias, hablaron de sus errores, del arrepentimiento y de la esperanza de comenzar una nueva etapa.

Cristian contó que llegó a la delincuencia atravesado por el contexto socioeconómico en el que nació y creció, y que su encuentro con Dios le permitió cambiar su mirada sobre la vida. "Me quitó la venda de los ojos", expresó al recordar cómo comenzó a acercarse a la fe.

Pidió perdón por sus faltas y por los malos momentos que les hizo pasar a sus familiares. Próximo a recuperar su libertad, manifestó su deseo de comenzar una nueva etapa y dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones de adicción: "Siempre hay una salida, Dios escucha".

Por su parte, Maximiliano relató cómo su paso por el penal modificó su vida. Recordó que antes "vivía de noche y pasaba días enteros sin dormir" y reconoció el dolor por el tiempo que perdió lejos de su familia. "Me arrepiento de haber perdido un tiempo con mi familia que ya no vuelve", sostuvo.

Según contó, su acercamiento a la capilla de la cárcel fue un punto de inflexión: "En el penal comencé a asistir a la capilla, me encontré con mi verdadera esencia y Jesús".

Visiblemente emocionado, le pidió perdón especialmente a la madre de sus hijas y cerró su testimonio con un mensaje de esperanza para quienes necesitan ayuda: "Pidan ayuda, Dios siempre está ahí, solo depende de nosotros animarnos a buscar".

En pocas palabras

  • Papa León XIV visitó la cárcel de Devoto en su última jornada en Argentina.
  • Dos internos compartieron conmovedores testimonios de cambio y esperanza.
  • Luego, el Sumo Pontífice se trasladó a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica.
Resumen generado por Thinkindot AI
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