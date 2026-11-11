España vive su primera huelga general en 14 años: el drama de los alquileres que paralizó al país

Huelga general en España. (Foto: Reuters)

Por qué España atraviesa su primera huelga general en 14 años

El principal reclamo de la movilización es el acceso a una vivienda digna y asequible, en un país donde los precios de los alquileres aumentaron de manera considerable y los salarios no lograron acompañar ese crecimiento.

La huelga reúne a organizaciones sindicales, asociaciones de inquilinos y movimientos sociales que denuncian la falta de soluciones estructurales frente a la escasez de propiedades disponibles.

"No vamos a parar hasta cambiar el modelo de vivienda de arriba abajo en este país, para que la vivienda de verdad sirva para vivir en lugar de estar puesta al servicio de la minoría rentista", expresó Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, al comienzo de la medida de fuerza.

El reclamo apunta tanto a las administraciones regionales y municipales como al Gobierno central, al que los manifestantes también responsabilizan por la falta de respuestas suficientes.

La crisis de vivienda en España: cuánto cuesta alquilar y qué pasa con los salarios

Los datos reflejan la dimensión del problema habitacional que atraviesa España. Según estimaciones del Banco de España, el país presenta un déficit cercano a las 750.000 viviendas, una cifra que podría superar el millón de unidades para 2028 si no se revierte la tendencia actual.

La falta de oferta, combinada con la dificultad para acceder a créditos hipotecarios y comprar propiedades, incrementó la presión sobre el mercado de alquileres.

De acuerdo con el Consejo de la Juventud de España, el alquiler mensual promedio alcanza los 1.176 euros, una cantidad equivalente aproximadamente al 98,7% del salario mensual medio de una persona joven.

Esta situación obliga a muchos jóvenes a compartir viviendas, retrasar su independencia económica o permanecer en el hogar familiar durante más tiempo.

La vivienda se convirtió así en uno de los principales factores de malestar social, especialmente en ciudades donde la demanda supera ampliamente la disponibilidad de propiedades.

Huelga general en España. (Foto: Reuters)

Puertos, automotrices y servicios: dónde tuvo mayor impacto la huelga

Los primeros datos difundidos por UGT y CCOO indican que la medida de fuerza registró una adhesión elevada en distintos sectores productivos.

Los puertos y la industria automotriz encabezaron los niveles de participación, con cifras cercanas al 90% según las estimaciones sindicales.

En algunas instalaciones industriales se reportaron interrupciones completas de la actividad, incluidas plantas de Volkswagen en Navarra y SEAT en Barcelona.

Los porcentajes iniciales de adhesión informados por los sindicatos fueron los siguientes:

Las cifras corresponden a estimaciones de las organizaciones convocantes y no representan un balance independiente y definitivo de participación.

Los sindicatos prevén concentraciones y manifestaciones durante la tarde en distintas ciudades del país, aunque las condiciones meteorológicas podrían afectar la convocatoria.

Incidentes en Madrid: un detenido y denuncias por el uso de gas pimienta

Uno de los episodios de mayor tensión se registró durante las primeras horas de la huelga en Mercamadrid, el principal mercado mayorista de alimentos de la capital española. Allí se concentraron aproximadamente 1.000 manifestantes, en medio de un importante operativo policial.

La delegación madrileña de CCOO denunció que agentes de seguridad utilizaron gas pimienta contra los piquetes y que 13 personas necesitaron atención médica. También informó que una persona fue detenida durante los incidentes.

Un portavoz policial confirmó la detención, aunque no corroboró el uso de gas pimienta en ese punto específico. Sin embargo, reconoció que ese elemento fue utilizado para dispersar otro piquete en el barrio madrileño de Carabanchel.

Los episodios reflejan el clima de tensión que acompaña una movilización de alcance nacional y que se produce en medio de un fuerte enfrentamiento político por la crisis habitacional.

Huelga general en España: trabajadores paralizan el país por la crisis de la vivienda y el aumento de los alquileres. (Foto: Reuters)

La muerte de una mujer de 87 años agravó el conflicto por los desalojos

La huelga general llega después de varias semanas de protestas, manifestaciones y acampadas vinculadas con los desalojos de viviendas.

Uno de los episodios que profundizó el malestar social fue el desahucio y posterior fallecimiento de una mujer de 87 años en Madrid, un caso que generó indignación y reavivó las críticas al sistema de protección habitacional.

El conflicto se intensificó después de que el Parlamento rechazara decretos impulsados por el Gobierno para limitar los desalojos y aliviar la presión sobre los alquileres.

Las organizaciones sociales consideran que las medidas propuestas hasta ahora resultaron insuficientes y reclaman una intervención más profunda sobre el mercado inmobiliario.

El acceso a la vivienda dejó de ser únicamente una preocupación económica para transformarse en uno de los principales ejes del debate político español.

Pedro Sánchez enfrenta la huelga a semanas de las elecciones generales

La protesta se desarrolla en un momento especialmente delicado para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien convocó elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

El mandatario socialista enfrenta un escenario complejo, marcado por el descontento social, cuestionamientos políticos y dificultades para impulsar medidas legislativas.

Desde el Gobierno sostienen que buena parte de la responsabilidad por el aumento de los alquileres y la falta de viviendas corresponde a las administraciones regionales y municipales, muchas de ellas gobernadas por partidos de la oposición.

Sin embargo, los dirigentes sindicales y las organizaciones de inquilinos consideran que el Ejecutivo nacional también tiene responsabilidad en la crisis y exigen respuestas concretas.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llega a la campaña electoral en una posición desfavorable en distintas encuestas, mientras Sánchez intenta recuperar apoyo mediante propuestas vinculadas con la vivienda y la protección social.

A la tensión habitacional se suman investigaciones por presuntos hechos de corrupción que involucran a personas de su entorno político y cuestionamientos por la seguridad ferroviaria.

Otra huelga golpeó al transporte ferroviario español

La protesta por la vivienda se produce apenas un día después de una medida de fuerza protagonizada por trabajadores ferroviarios.

Los maquinistas realizaron un paro el martes para exigir mayores inversiones en mantenimiento y seguridad, después de una serie de accidentes que generaron preocupación sobre el funcionamiento del sistema ferroviario.La medida provocó importantes complicaciones en los servicios de transporte y afectó a miles de pasajeros.