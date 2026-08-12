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Así hablaba el papá de Messi de los duros momentos familiares que atravesaron: "Salimos reforzados"

En Puro Show compartieron una entrevista en la que Jorge Messi le dedicaba unas sentidas palabras a su hijo. ¡Mirá!

12 ago 2026, 13:19
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Así hablaba el papá de Messi de los duros momentos familiares que atravesaron: Salimos reforzados

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Así hablaba el papá de Messi de los duros momentos familiares que atravesaron: "Salimos reforzados"

Jorge Messi falleció el sábado 8 de agosto, a sus 68 años. El futbolista lo despidió en Rosario y en las últimas horas posteó una desgarradora carta en sus redes sociales. En medio de la conmoción, en Puro Show (El Trece) compartieron una entrevista de Lionel Messi en la que se refería con amor y agradecimiento a su papá: "La gente por ahí no sabe todo lo que tuvimos que pasar. No viene al caso contarlo, pero fue duro. Yo siempre supe lo que quería e igual le metí para adelante. Mi familia siempre me ayudó".

En ese mismo programa, Jorge había hablado públicamente de la admiración que sentía por Leo: "Vos sabés que hemos pasado muchos momentos buenos y otros no tan buenos, pero de esos siempre salimos reforzados. Pretendemos que esto continúe así, porque nos ayuda a ser más fuertes ante la vida y a vos te ayuda a ser lo que sos".

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El papá de Messi también se había referido a la persona detrás del ídolo: "Creo que por encima de ser un buen jugador de fútbol sos una excelente persona. No te lo digo por ser tu padre, sino porque la mayoría de la gente que te conoce sabe que es así. Espero que esto siga de por vida, que sigas siendo lo que sos, que la gente te quiera por eso", agregó, y cerró: "Tanto yo como tu familia te adoramos y defendemos a garra y uña lo que sos". Ante esas palabras, Messi se quebró en llanto y el entrevistador intentó consolarlo centrándose en lo tierno del testimonio: "Él es tu mejor amigo. Te rompiste".

La carta que Messi le dedicó a su papá

Lionel Messi compartió un desgarrador mensaje en sus redes tras la muerte de su padre, Jorge Messi, a los 68 años, y de despedirlo por última vez el fin de semana en Rosario. "Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más", comenzó, y recordó con dolor cómo su padre atravesó el Mundial 2026 sin poder acompañarlo por su delicado estado de salud: "No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido". El futbolista reconoció además que hoy tiene dudas sobre su continuidad en el fútbol: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", y cerró agradeciéndole por haber sido "papá, amigo y representante" a lo largo de toda su carrera.

     

 

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