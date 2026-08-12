Así hablaba el papá de Messi de los duros momentos familiares que atravesaron: "Salimos reforzados"

La carta que Messi le dedicó a su papá

Lionel Messi compartió un desgarrador mensaje en sus redes tras la muerte de su padre, Jorge Messi, a los 68 años, y de despedirlo por última vez el fin de semana en Rosario. "Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más", comenzó, y recordó con dolor cómo su padre atravesó el Mundial 2026 sin poder acompañarlo por su delicado estado de salud: "No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido". El futbolista reconoció además que hoy tiene dudas sobre su continuidad en el fútbol: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", y cerró agradeciéndole por haber sido "papá, amigo y representante" a lo largo de toda su carrera.