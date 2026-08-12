Así hablaba el papá de Messi de los duros momentos familiares que atravesaron: "Salimos reforzados"

Jorge Messi falleció el sábado 8 de agosto, a sus 68 años. El futbolista lo despidió en Rosario y en las últimas horas posteó una desgarradora carta en sus redes sociales. En medio de la conmoción, en Puro Show (El Trece) compartieron una entrevista de Lionel Messi en la que se refería con amor y agradecimiento a su papá: "La gente por ahí no sabe todo lo que tuvimos que pasar. No viene al caso contarlo, pero fue duro. Yo siempre supe lo que quería e igual le metí para adelante. Mi familia siempre me ayudó".