Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

15 + 5 = 20

La expresión queda así: 20 × 7 - 35 ÷ 5 + 29

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

20 × 7 = 140 | 35 ÷ 5 = 7

La expresión queda así: 140 - 7 + 29

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

140 - 7 = 133 |

133 + 29 = (?)

Resultado final: 162

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener la mente activa de una manera entretenida.