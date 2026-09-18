Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 + 5) × 7 - 35 ÷ 5 + 29.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 + 5) × 7 - 35 ÷ 5 + 29.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
15 + 5 = 20
La expresión queda así: 20 × 7 - 35 ÷ 5 + 29
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
20 × 7 = 140 | 35 ÷ 5 = 7
La expresión queda así: 140 - 7 + 29
El cierre se hace de izquierda a derecha.
140 - 7 = 133 |
133 + 29 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener la mente activa de una manera entretenida.