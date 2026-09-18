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Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 + 5) × 7 - 35 ÷ 5 + 29.

Leé también Desafío matemático: una cuenta que parece fácil, pero pocos logran resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con signos depende de una prioridad escondida

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

15 + 5 = 20

La expresión queda así: 20 × 7 - 35 ÷ 5 + 29

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

20 × 7 = 140 | 35 ÷ 5 = 7

La expresión queda así: 140 - 7 + 29

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

140 - 7 = 133 |

133 + 29 = (?)

Resultado final: 162

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener la mente activa de una manera entretenida.

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