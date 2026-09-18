Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 6 × (14 + 5) - 5 × 6 + 40.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 6 × (14 + 5) - 5 × 6 + 40.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
14 + 5 = 19
La expresión queda así: 34 + 6 × 19 - 5 × 6 + 40
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
6 × 19 = 114 | 5 × 6 = 30
La expresión queda así: 34 + 114 - 30 + 40
Finalmente se opera en orden de aparición.
34 + 114 = 148 |
148 - 30 = 118 |
118 + 40 = (?)
El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final. Por eso este tipo de juego resulta ideal para entrenar concentración, memoria de trabajo y precisión: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y decidir cada paso con cuidado.