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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 6 × (14 + 5) - 5 × 6 + 40.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este desafío depende de los paréntesis

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

14 + 5 = 19

La expresión queda así: 34 + 6 × 19 - 5 × 6 + 40

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

6 × 19 = 114 | 5 × 6 = 30

La expresión queda así: 34 + 114 - 30 + 40

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 114 = 148 |

148 - 30 = 118 |

118 + 40 = (?)

Resultado final: 158

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final. Por eso este tipo de juego resulta ideal para entrenar concentración, memoria de trabajo y precisión: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y decidir cada paso con cuidado.

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