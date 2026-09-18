Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

14 + 5 = 19

La expresión queda así: 34 + 6 × 19 - 5 × 6 + 40

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

6 × 19 = 114 | 5 × 6 = 30

La expresión queda así: 34 + 114 - 30 + 40

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 114 = 148 |

148 - 30 = 118 |

118 + 40 = (?)

Resultado final: 158

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final. Por eso este tipo de juego resulta ideal para entrenar concentración, memoria de trabajo y precisión: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y decidir cada paso con cuidado.